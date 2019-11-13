«Соколов — крайнее, патологическое выражение менталитета нашего начальства»

11 ноября Октябрьский районный суд в Петербурге арестовал до января доцента истфака СПбГУ, члена российского военно-исторического общества Олега Соколова, обвиненного в убийстве сожительницы и бывшей ученицы Анастасии Ещенко. Сам Соколов признал свою вину и заявил, что согласен с арестом. Убийство произошло в ночь с 7 на 8 ноября. По словам Соколова, он выстрелил в Ещенко из обреза в ходе домашней ссоры.

После этого он расчленил тело и по частям выбрасывал его в Мойку. Но в процессе сокрытие следов преступления упал в воду сам. Выловившие его сотрудники правоохранительных органов нашли в сумке историка отрубленные женские руки и сразу же задержали Соколова, в квартире которого позже обнаружили женскую голову и другие части тела, от которых он ещё не успел избавиться.

После того как эти события стали достоянием общественности, в СМИ вспомнили, что Ещенко — не первая пострадавшая от его рук. Ещё в 2018-м «Московский комсомолец» опубликовал заявление в полицию от другой ученицы Соколова. Та обвиняла его в жестоком избиении и угрозе убийства в 2008 году, поводом для которых стала попытка разорвать отношения. Кроме того, студенты сообщали, что Соколов неоднократно срывался на них во время занятий, после чего вызвавших его гнев студентов избивали лояльные ему сокурсники. Но всё это не приводило к разбирательству ни со стороны органов правопорядка, ни со стороны университета.

Одно из возможных объяснений этому — наличие у историка влиятельных знакомых и покровителей. Соколов долгие годы был членом научного совета Российского военно-исторического общества, возглавляемого министром культуры Владимиром Мединским. В состав общества также входят министр обороны Сергей Шойгу, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, режиссёр Никита Михалков, глава ФСО Евгений Муров. Как член РВИО, Соколов активно занимался исторической реконструкцией, в частности, был организатором больших международных реконструкций Бородинского сражения на базе музея-заповедника «Бородинское поле».

Мы спросили известных политологов: насколько манера поведения и многолетняя безнаказанность Соколова симптоматичны для путинской элиты?

Леонид Гозман:

— Конечно, не все представители путинской элиты такие. Не все они имеют молодых любовниц, и тем более не все их убивают. В этом смысле случившееся — индивидуальный случай, и подобное преступление мог совершить человек любых взглядов и статуса.

Но в тоже время Соколов — крайнее, патологическое выражение системы ценностей и менталитета нашего начальства. Рогозин в своё время фотографировался в камуфляже, направляя пистолет в голову другого человека, и при этом радостно смеялся. Фотография была постановочной, это была такая шутка. А Никита Сергеевич Михалков избивал человека ногами, пока того держали охранники.

Можно вспомнить и многочисленные шутки президента «ниже пояса». И всё это на фоне фантастического хамства и высокомерия. Тот же Рогозин заявлял, что американцы без нас будут отправлять космонавтов в космос на батуте.

Рогозин в своё время фотографировался в камуфляже, направляя пистолет в голову другого человека, и при этом радостно смеялся. А Никита Сергеевич Михалков избивал человека ногами, пока того держали охранники

Они очевидно ощущают себя стоящими выше других людей, считают, что у них есть особые права. От права перекрывать улицу до права воровать, как в последний день. И это складывается в единый тренд, проявление которого мы сейчас наблюдаем.

Конечно, поступок Олега Соколова никто из его высокопоставленных товарищей по Военно-историческому обществу не поддерживает. Я абсолютно убеждён, что Мединский искренне осуждает убийство Анастасии Ещенко и всё, что за ним последовало. Но тем ни менее, это проявление всё того же крайне опасного синдрома, «синдрома скреп».

Константин Калачев:

— Системная проблема современной России в том, что декларативно все равны перед законом, но по факту отношение к людям разное, в зависимости от публичного капитала, связей и количества имён уважаемых людей в записной книжке. Но это не сугубо российская ситуация. Подобные вещи в том или ином виде присутствуют практически в любом обществе.

И даже сейчас его ещё пытаются защищать. Хотя понятно, что этой трагедии могло бы и не быть, если бы раньше ему не сходило всё с рук, и его нарциссизм и чувство безнаказанности не культивировались бы

Есть серьёзная проблема, связанная с тем, что неотвратимость наказания и строгость закона распространяются на граждан не в равной степени. Очевидно, что если у человека есть общественный статус и покровители, если он встроен в систему отношений и принадлежит к «высшему обществу», то отношение к его преступлениям будет очень снисходительным. Всегда найдутся те, кто подпишется, поручится, позвонит и попросит. Да и сами правоохранители не всегда готовы связываться с таким человеком.

И даже сейчас его ещё пытаются защищать. Хотя понятно, что этой трагедии могло бы и не быть, если бы раньше ему не сходило всё с рук, и его нарциссизм и чувство безнаказанности не культивировались бы.

Но из этого не стоит делать выводы обо всём режиме. Такая ситуация было до Путина, она сохранится после Путина. Может быть, в Финляндии или Исландии по-другому, но даже в США практически то же самое.

Аббас Галямов:

— Строго говоря, это, конечно, частный случай, из которого не стоит делать политических выводов. Протестные настроения в стране, однако, уже достигли такого уровня, что заметная часть общества такие выводы обязательно сделает. Сейчас любой — даже самый неполитический — инцидент обязательно политизируется и начинает работать против режима. Что бы плохого в стране ни произошло, случившееся обязательно ведёт к выводам о том, что «проклятый режим довёл страну до ручки».

Фото: forpost-sz.ru