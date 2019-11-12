Согласны на мировую

Адвокат фигуранта «московского дела» Никиты Чирцова Александр Борков сообщил, что свяжется с потерпевшим сотрудником полиции Юрием Михаленком и постарается договориться о примирении сторон.

«Суд имеет право вынести обвинительный приговор даже в случае желания сторон о примирении, однако это весомый повод для подачи апелляции», — заявил Борков, передает Telegram-канал «Арестанты 212».

Сам Михайленок в интервью журналистам заявил, что никакой злости не испытывает, не поддерживает продление ареста Чирцова и считает, что необходимо примирение сторон.

На суде он заявил, что не почувствовал боли от того, что его на акции 27 июля толкнул Никита Чирцов, передает «МБХ медиа». Полицейский согласился на предложение адвоката Боркова о возмещении морального ущерба.

Сегодня суд продлил арест Чирцову до 30 апреля 2020 года. Его обвиняют в применении неопасного насилия к представителю власти. По версии следствия, он участвовал в несогласованной акции 27 июля, на которой якобы толкнул в грудь сержанта полиции.

Следующее заседание по делу Никиты Чирцова состоится 5 декабря

