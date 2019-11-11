Путинизм и вопросы языкознания

Променад Володина

Иван Давыдов.

На днях спикер Государственной Думы Вячеслав Володин и мэр Саратова Михаил Исаев прогуливались по проспекту Кирова. Пешеходный проспект Кирова — главная и самая модная улица волжского города. Там — магазины, рестораны, клубы, туда стремятся местные жители и туристы, туда же тянет и чиновников всех мастей.

За пару дней до Володина, к примеру, по проспекту Кирова гулял губернатор Саратовской области Валерий Радаев, любовался на свежепроложенную плитку (там тоже плитка теперь, от этой беды нигде не укрыться), и даже спросил у проходивших мимо молодых людей: «Правда, что такого даже на Елисейских полях нет?» Прохожие ответили, что в Париже им бывать не доводилось, и, на всякий случай, отошли от губернатора подальше.

Проспект Кирова — главная улица Саратова, а Володин — главный в Саратове человек. Малую свою родину спикер давно покинул, но там у него и бизнес-интересы (вернее, не у него, конечно, сам-то он едва ли не нищ, а у его пожилой матушки, которая, как это часто бывает с родственниками высокопоставленных государственников, оказалась прямо-таки выдающимся предпринимателем), и настоящая страсть. Страсть контролировать все, что в области происходит. И горе тем, кто вызовет его гнев, и любого ранга чиновник из местных понимает, что надо каждому слову Володина внимать с придыханием восторга, что надо поддакивать и лебезить. Мэр Исаев, разумеется, понимает тоже.

Володину не все на проспекте Кирова понравилось. Созерцая непонятные вывески, он пожурил земляков за низкопоклонство перед Западом: «Так страну можно потерять. Ай-яй-яй, богатеют здесь, а хотят быть англичанами и встречать утро в пабе». А уж рекламный плакат американской закусочной и вовсе возмутил спикера: «Вот, видите — чиккен макнаггетс. Язык сломаешь!»

«И котлета в хлебе, а не бургер», — добавил мэр Саратова, демонстрируя положенную лояльность. Выглядело это, впрочем, настолько глупо, что пресс-службе мэра пришлось даже специальный пресс-релиз по агентствам рассылать, поясняя, что мэр пошутил. Но слово — не воробей.

Да и вообще, какие уж тут шутки, если помнить о контексте. Контекст беседы столичного начальника с местным — многим запомнившееся заседание Совета по русскому языку при президенте РФ, в ходе которого Владимир Путин сообщил, что «войну русскому языку объявляют не только пещерные русофобы, а это мы тоже наблюдаем, это не секрет, разного рода маргиналы активно и агрессивно работают, агрессивные националисты, к сожалению, в некоторых странах это становится вполне официальной государственной политикой».

Да и вообще много говорилось о происках разнообразных врагов против нашего великого и могучего. А закончилось все распоряжением издать единственно верные словари для чиновников и сотрудников государственных СМИ, а также невнятной идеей заменить Википедию Большой российской энциклопедией.

У Володина — уникальный нюх. Володин чувствует мельчайшие перемены настроения главного начальника, и готов с опережением исполнить любой каприз босса. Тем и держится. И раз Володин решил побороться за чистоту родного языка, есть серьезный повод тревожиться

У самого Володина с русским языком, кстати, отношения непростые. Реплика его о критиках советской истории уже вошла в российскую историю: «Но нельзя говорить, что тот, кто атакует историю советского периода, атакует Россию, но при этом если атакует историю России до семнадцатого года, что он говорит абсолютную истину». Многие пытались истолковать эту мудрость, и никто с задачей не справился.

Но не за ораторские таланты, в конце-то концов, ценим мы Вячеслава Володина (которого Борис Грызлов, — тоже, между нами говоря, тот еще Цицерон, — в бытность свою спикером Думы прозвал «саратовским златоустом»). У Володина — уникальный нюх. Володин чувствует мельчайшие перемены настроения главного начальника, и готов с опережением исполнить любой каприз босса. Тем и держится. Оттого и на коне. «Есть Путин — есть Россия», — это ведь его чеканный афоризм. Ну и схему транзита, позволяющую сохранить власть в руках у Путина после 2024 года, он придумал быстрее многих конкурентов.

И раз Володин решил побороться за чистоту родного языка, есть серьезный повод тревожиться.

Шажок к диктатуре

Путин, на наше счастье, не Сталин, для него интерес к языкознанию — сугубо периферийный. Новейшие ракеты, игры в большую мировую политику, войны на дальних берегах и процесс управления сворой опасных и вороватых людей, которых принято называть «представителями близких к Кремлю силовых и экономических элит», занимают его куда больше, чем судьба родного языка.

Но каприз вождя — сигнал для системы (и чуткий Володин, как видим, сигнал уже поймал). Язык наш — настоящая стихия свободы. Все безумные запреты последних лет, все атаки на гражданские свободы, все битвы с интернетом, вся борьба против писателей, художников, режиссеров, которые делают нечто «неправильное», «неприличное», «недостаточно патриотичное» — в общем, живое, — это на самом деле война против языка прежде всего.

Проблемы не у языка — даже и Путин, при всем его воспетом телевизором величии, слабоват, чтобы создать языку серьезные проблемы, — а у нас, ныне живущих носителей русского языка. На нас у них сил хватит

А теперь вот начинается война против языка уже без оговорок, война против языка как такового. И это на самом деле очень скверный момент для русской истории. Не потому, что язык пострадает как-нибудь, нет, язык, конечно, выживет, примет в себя все, что ему действительно нужно, отбросит все, что не приживется, это естественный процесс, который никакими президентскими указами не регулируется. Проблемы не у языка — даже и Путин, при всем его воспетом телевизором величии, слабоват, чтобы создать языку серьезные проблемы, — а у нас, ныне живущих носителей русского языка.

На нас у них сил хватит. А само преображение чиновников в языковедов — верный признак того, что авторитаризм готов преобразиться в диктатуру. Чувствует себя достаточно окрепшим для этого. Намерен перестать маскироваться, и разобраться уже по-настоящему с носителями неправильных мыслей. Которые, как всякому понятно, формулируются на неправильном языке.

А самому террору, кстати, никакой язык и не нужен. Столичное МВД попросило на днях приобщить в качестве доказательств к иску против организаторов выдуманных «массовых беспорядков» 3 августа пачку чистых листов бумаги. Красноречивей жеста, пожалуй, и не придумаешь.

Фото: i.olov-biblioteka.ru