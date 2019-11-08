Стоп ГУЛАГ!

На баннере изображены портреты фигурантов «московского дела», историка Юрия Дмитриева, аспиранта МГУ Азата Мифтахова, фигурантки дела «Нового величия» Анны Павликовой и активистки «Открытой России» Анастасии Шевченко.

«Прямо здесь, в нашей стране, таких же людей, как мы с вами, сажают в тюрьму. Сфабрикованные политические дела и огромные тюремные сроки мы видим в новостях каждый день. Эти дела — несправедливость, ложь и циничное беззаконие. Мы не хотим жить в реальности «новый день — новое уголовное дело против нас». Дела против Яна Сидорова, Владислава Мордасова, Руслана Костыленкова, Анны Павликовой, Константина Котова, Егора Жукова, Никиты Чирцова, Юрия Дмитриева, Азата Мифтахова, Анастасии Шевченко и других политзеков — это дела против каждого из нас. Государственный террор — это не только прошлое, это — настоящее. Поэтому

мы вышли сегодня к Кремлю, на Большой Москворецкий мост. Мы требуем освобождения политзаключенных. Мы требуем прекращения репрессий. Мы требуем люстрации всех должностных лиц, причастных к фабрикации политических дел. Вместе мы сможем разрушить ГУЛАГ», — говорится в заявлении активистов, размещенном в соцсетях.