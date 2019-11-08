Close

Владелец лапшичной потребовал от Соболь и Албурова 100 тысяч рублей

08.11.2019

Владелец одной из лапшичных сети «Тянем-потянем» Виталий Толкалов подал иск к сотрудникам Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь и Георгию Албурову на 100 тыс. рублей после акций протеста в Москве. Иск предприниматель подал еще в сентябре, тогда он был оставлен без движения для устранения нарушений, теперь же по нему назначена беседа на 25 ноября, сообщает «МБХ медиа».

3 августа Центральный рынок, где находится одна из лапшичных «Тянем-потянем», закрывался из-за акции протеста, чтобы «обезопасить гостей от происходящего».

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики. Отключение cookie-файлов может привести к неполадкам в работе сайта.
Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.