Владелец лапшичной потребовал от Соболь и Албурова 100 тысяч рублей

Владелец одной из лапшичных сети «Тянем-потянем» Виталий Толкалов подал иск к сотрудникам Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь и Георгию Албурову на 100 тыс. рублей после акций протеста в Москве. Иск предприниматель подал еще в сентябре, тогда он был оставлен без движения для устранения нарушений, теперь же по нему назначена беседа на 25 ноября, сообщает «МБХ медиа».

3 августа Центральный рынок, где находится одна из лапшичных «Тянем-потянем», закрывался из-за акции протеста, чтобы «обезопасить гостей от происходящего».