Мосгорсуд прекратил дело в отношении участника акции 3 августа из-за подделки протокола

Мосгорсуд прекратил дело в отношении Романа Томчука, участника акции 3 августа на Бульварном кольце, в связи с фальсификацией протокола. Как сообщает «ОВД-Инфо», Томчука задержали 3 августа и отвезли в ОВД, составили протокол и выдали на руки копию. В исходном документе не было указано, какое правонарушение ему вменяется. На заседании Люблинского суда рассматривался в качестве доказательства и позднее вошел в материалы дела другой экземпляр протокола, предоставленный сотрудником ОВД. Внизу листа была допечатана строчка, что Томчуку вменяют нарушение порядка проведения публичной акции.

В суде первой инстанции копию протокола приобщили, но не дали этому доказательству должной правовой оценки. Томчуку назначили штраф в 10 тыс. рублей. Мосгорсуд постановил отменить штраф и прекратить административное делопроизводство в отношении Романа Томчука.

Адвокат Ева Левенберг отметила, что копии протоколов без указания вменяемой статьи выдали не только Томчуку, но и другим задержанным, доставленным в ОВД по району Марьино в том же автозаке.