Полиция вернула пермскому «Мемориалу» изъятую технику

Изъятая техника, кроме одной неработающей бензопилы, и почти все документы возвращены следователем ГСУ ГУ МВД по Пермскому краю главе пермского «Мемориала» Роберту Латыпову и самой организации. Об этом сообщил в Telegram глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.

«Латыпов допрошен в качестве свидетеля. Каких-либо претензий к Латыпову и пермскому «Мемориалу» на сегодня нет. Деятельность организации продолжается», — сообщает Чиков со ссылкой на адвоката «Агоры» Анастасию Шардакову.

31 октября 2019 года в офисе пермского «Мемориала» и на квартире его председателя прошли обыски. Они были связаны с делом о незаконной вырубке деревьев, якобы совершенной экспедицией «Мемориала» при расчистке кладбища польских и литовских спецпоселенцев близ бывшей деревни Галяшор.