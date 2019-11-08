Close

Полиция вернула пермскому «Мемориалу» изъятую технику

08.11.2019

Изъятая техника, кроме одной неработающей бензопилы, и почти все документы возвращены следователем ГСУ ГУ МВД по Пермскому краю главе пермского «Мемориала» Роберту Латыпову и самой организации. Об этом сообщил в Telegram глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.

«Латыпов допрошен в качестве свидетеля. Каких-либо претензий к Латыпову и пермскому «Мемориалу» на сегодня нет. Деятельность организации продолжается», — сообщает Чиков со ссылкой на адвоката «Агоры» Анастасию Шардакову.

31 октября 2019 года в офисе пермского «Мемориала» и на квартире его председателя прошли обыски. Они были связаны с делом о незаконной вырубке деревьев, якобы совершенной экспедицией «Мемориала» при расчистке кладбища польских и литовских спецпоселенцев близ бывшей деревни Галяшор.

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики. Отключение cookie-файлов может привести к неполадкам в работе сайта.
Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.