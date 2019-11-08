Комиссия по этике ВШЭ рекомендовала профессору Гусейнову извиниться за пост о русском языке

Автору поста о «клоачном» русском языке профессору филологического факультета Гасану Гусейнову комиссия ученого совета Высшей школы экономики по академической этике рекомендовала публично извиниться за его высказывание. Протокол опубликован на портале «Вышка для своих».

Комиссия установила, что в октябре-ноябре 2019 года Гусейнов неоднократно публиковал в социальных сетях и средствах массовой информации тексты, которые вызвали широкий резонанс в публичном пространстве. Отмечается, что эти тексты имели излишне эмоциональную окраску и подчас оскорбительный характер. «Неоднократные непродуманные и безответственные высказывания и сообщения Г.Ч. Гусейнова в публичном пространстве привели к волне негативной реакции в адрес НИУ ВШЭ в СМИ и социальных сетях, чем нанесли существенный ущерб деловой репутации университета», — говорится в протоколе.

Комиссия рекомендовала профессору Гусейнову «принести публичные извинения за сознательное распространение непродуманных и безответственных высказываний», а также «дезавуировать данные высказывания».

Как сообщает проект «Подъем», Гасан Гусейнов пока не готов извиняться за пост о «клоачном» русском языке. Руководству вуза при этом он дал объяснения.

«Перед кем мне извиняться, если люди не умеют читать, если они не понимают, в чем суть? О решении комиссии я узнал из СМИ, мне никаких документов не приходило. Я все объяснения по поводу этого поста дал. И писал я как частное лицо», — заявил профессор.

29 октября филолог опубликовал в Facebook пост, в котором назвал современный русский язык «убогим» и «клоачным». Позже пост был удален администрацией соцсети из-за нарушений правил сообщества.