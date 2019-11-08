«Трансперенси»: Россия полностью не выполнила ни одну из антикоррупционных рекомендаций ГРЕКО

Центр «Трансперенси Интернешнл – Р» представил доклад с результатами анализа по выполнению Россией IV раунда рекомендаций Группы государств против коррупции (ГРЕКО) по внедрению международных антикоррупционных стандартов. Из 22 рекомендаций по предупреждению коррупции в парламенте, судебной системе и прокуратуре полностью не реализована ни одна, говорится на сайте организации.

Запущенный в 2012 году IV раунд оценки ГРЕКО включал в себя вопросы предупреждения коррупции в отношении членов парламентов, судей и прокуроров. Они касаются этических принципов и правил поведения, конфликта интересов, декларирования доходов и запрещения или ограничения определенных видов деятельности. Официальная оценка качества выполнения рекомендаций в данной сфере Россией началась в 2017 году, а выпуск доклада ГРЕКО назначен на 2019 год, но еще не состоялся.

По мнению «Трансперенси», которая оценила исполнение 22 антикоррупционных рекомендаций, полностью не выполнена ни одна из них.

В отношении парламентариев целиком не выполненной оказалась одна рекомендация — о принятии кодекса этики. Еще две выполнены «удовлетворительно», а пять — частично.

Для судей совсем не выполнены рекомендации, касающиеся определения объективных критериев для отбора, прозрачности декларирования доходов и расходов судей, ограничения их иммунитета и возвращения понятия конфликта интересов в Кодекс судейской этики. Еще пять рекомендаций исполнены частично и удовлетворительно.

Что касается прокуроров, то для них не реализована антикоррупционная идея о повышении прозрачности процедуры назначения на высшие должности. Еще четыре предложения ГРЕКО реализованы частично и удовлетворительно.