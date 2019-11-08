Режиссер Александр Таттари: Чиполлино запретили!!!

Спектакль «#рябчиковжуй #новыдержитесь» по мотивам повести Д.Родари «Чиполлино» Центра театрального искусства А.Таттари при Московском Лианозовском театре был отобран в программу XVI Международного театрального фестиваля любительских театров «Молодые-молодым» г. Москва (с 5 по 10 ноября 2019 г). Был предварительный отбор по полной видеозаписи, аннотации и фото. Мы получили официальное приглашение. Вышла афиша. На открытии фестиваля был ролик с нашим участием. Показ должен был состоятся 9 ноября в 12.00 на площадке ЦК «Сцена» (организатор фестиваля). Спектакль играют подростки, они готовились, пригласили зрителей. Спектакль до этого был показан на одном всероссийском и одном международном фестивале, получил награды. 6 ноября, уже в период проведения фестиваля, поздно вечером директор ЦК «Сцена» А.В. Петрова запрещает показ спектакля. По телефону, позвонив А.Таттари. Мотивы озвучены следующие: такое нельзя показывать на сцене государственного учреждения, у нас сотрудники, семьи, ипотеки, она не может рисковать, вы сами должны понимать, она приносит свои извинения. Более того, она накажет всех сотрудников, кто отобрал данный спектакль на фестиваль, хотя приглашение подписано ею лично. Жанр спектакля — сатирический памфлет. Подростки не виноваты, что актуальность данного произведения растет с каждым днем. И что кто-то был невнимателен при отборе материала на фестиваль, где не нужен актуальный театр. Мне кажется, политическая сатира как жанр в стране пока не запрещена? Создатели спектакля не ставили себе цели поддерживать какое-либо политическое движение, мы не занимаемся политикой. Мы приносим извинения тем зрителям, которые не смогут увидеть нас на площадке ЦК «Сцена». Членов жюри данного фестиваля мы приглашаем на свою площадку. Мы будем делать открытые показы данного спектакля на своей площадке 12.11, 15.11, 19.11 в 20.30. Вход бесплатный по предварительной регистрации по тел. +7(499)908-01-13. Адрес театра: ул. Абрамцевская, 9, к. 1, МЛТ.

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