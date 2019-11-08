Суд продлил меру пресечения члену совета «Голоса» Роману Удоту

Суд продлил до 9 декабря меру пресечения в виде запрета определенных действий члену совета движения «Голос» Роману Удоту, которого обвиняют в угрозах убийством журналистам НТВ. При этом, как сообщает «МБХ медиа», условия были смягчены. Теперь Удоту запрещено находиться вне дома с 23:00 до 6:00, ранее запрет действовал с 20:00 до 7:00.

Прокурор на суде просил продлить меру пресечения на время рассмотрения дела. Адвокат Максим Пашков просил отменить ее или смягчить, он говорил, что наложенные на Удота ограничения абсурдны.

«Мне звонит секретарь, а по инструкции ФСИН я трубку взять не могу! Чувствую себя идиотом, когда беру трубку и молчу. И я прошу отменить ограничения, поскольку я почти год не видел сына», — объяснял Удот.

По версии следствия, 20 марта 2018 года в «Шереметьево» Удот, «имея умысел на угрозу убийством и причинение тяжкого вреда здоровью, учинил ссору» с корреспондентами НТВ Александрой Мирошниченко и Эдуардом Журавлевым.

«Мемориал» признал Удота политзаключенным. Правозащитники отмечают, что в действиях Удота отсутствовал состав преступления. «Очевидно, что эмоциональные восклицания Удота сотрудники НТВ не «восприняли реально, так как у них имелись основания опасаться осуществления этой угрозы», потому что они были произнесены в людном хорошо охраняемом месте, НТВ-шников было двое и они очевидно не испугались угрозы Удота, т. к. продолжили ходить за ним», — говорится в заявлении «Мемориала».

Роман Удот и его семья несколько лет подвергались преследованию со стороны сотрудников НТВ, которое либо было инициировано, либо, как минимум, санкционировано спецслужбами, считают в «Мемориале». Сам инцидент в аэропорту перед запланированным Удотом полетом свидетельствует о незаконной передаче информации о его передвижении и планируемых поездках сотрудникам НТВ.