Герман Греф заявил о создании альянса по развитию искусственного интеллекта

«Яндекс», Mail.ru, «Газпром нефть», РФПИ, МТС и Сбербанк объединят свои усилия в области развития технологий на базе искусственного интеллекта. О создании нового альянса под кураторством министерства экономики заявил президент Сбербанка Герман Греф, сообщает «КоммерсантЪ».

«В эти два дня мы окончательно конституируем создание альянса российских компаний в области искусственного интеллекта»,— объявил глава Сбербанка на Московской международной конференции по искусственному интеллекту. Греф отметил, что в консорциуме смогут принять участие компании любых размеров.

Проект будет реализовываться в формате государственно-частного партнерства под кураторством Минэкономики.

«Важными направлениями партнерства станут совместная выработка единых принципов использования данных, объединение усилий для анализа перспектив внедрения в России инновационных решений, а также сотрудничество в части образовательных проектов для подготовки кадрового резерва»,—считает президент МТС Алексей Корня.

Сегодня Сбербанк заявил о создании самого мощного в России суперкомпьютера, который показал производительность в рамках проведенных тестов в 6,7 петафлопс. Машина, по мнению компании, ускорит разработку сервисов и процессов, основанных на искусственном интеллекте. С 12 декабря воспользоваться ею смогут и сторонние организации (стоимость услуги будет зависеть от задачи). Суперкомпьютер назван Christofari в честь первого клиента Сберкассы Николая Кристофари.