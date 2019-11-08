Законопроект Клишаса о блокировке электронной почты не поддержали в Минсвязи

Министерство связи назвало технически нереализуемым законопроект сенатора Андрея Клишаса о блокировке пользователей электронной почты за распространение запрещенной информации. По словам замминистра Алексея Волина, этот законопроект нарушает принцип сетевой нейтральности и технически нереализуем, а потому министерство его не поддерживает, сообщает «Интерфакс».

Согласно идее Клишаса , владельцы почтовых сервисов и мессенджеров должны блокировать пользователей, которые распространяют запрещенный контент или ложные сообщения. Предлагается также штрафовать компании на сумму до 1 млн руб. за отказ от блокировки таких клиентов, граждан — в пределах от 3000 до 5000 руб.

Эти меры, по мнению Клишаса, позволят бороться с распространением ложных сообщений об угрозах взрыва различных объектов. Профильный комитет Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи планирует рассмотреть законопроект в весеннюю сессию. Пока документ направлен в рассылку для получения отзывов правительства, Совфеда, президента, Верховного и Конституционного судов, Счетной и Общественной палат и структур Госдумы.