Растет негативное отношение россиян к падению Берлинской стены

С 2014 года количество россиян, слышавших о падении Берлинской стены, сократилось с 83% до 79%, а отрицательное отношение к этому событию выросло на 9%. Об этом сообщает русская служба «Би-би-си» со ссылкой на данные Фонда «Общественное мнение».

Не знает о падении Берлинской стены 41% респондентов в возрасте от 18 до 30 лет. Лучше всего осведомлены о событии люди от 46 лет и старше (около 60%). Большинство опрошенных (52%) считает, что падение Берлинской стены было важным для России.

За пять лет количество тех, кто положительно оценивает событие 1989 года, сократилось с 51% до 42%. А негативное отношение увеличилось с 13% до 22%.

Россияне, негативно оценивающие то, что случилось 30 лет назад, считают падение стены ослаблением позиций России в мире, приближением НАТО к границам страны и потерей союзника в лице ГДР. Часть опрошенных заявила, что это событие стало шагом на пути к развалу СССР и «отходом от итогов нашей победы в войне».