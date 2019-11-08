В закон о СМИ-иноагентах добавят блогеров

Законопроект о штрафах за нарушения в деятельности СМИ, признанных иностранными агентами, ко второму чтению будет дополнен нормой о признании иноагентами физических лиц, сообщил глава временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов.



«В законопроекте имеются в виду не только те лица, которые являются владельцами того или иного ресурса, но и те, кто распространяет информацию для неограниченного круга лиц, в том числе и в интернет-пространстве, в том числе и за рубежом», — цитирует Климова РБК.



По словам сенатора, попавший под действие законопроекта человек должен будет зарегистрироваться в Минюсте и маркировать распространяемую информацию. «Также есть требования обязать иноагентов открывать в России юридические лица, и эти юрлица уже в полном объеме будут подпадать под действие законов, — сказал Климов. — Мы не предусматриваем уголовного наказания, нарушившие закон лица будут подвергаться административной ответственности».



В конце 2017 года президент России Владимир Путин подписал закон о СМИ — иностранных агентах. Согласно документу, критерием для получения статуса иноагента является иностранное финансирование СМИ, в том числе со стороны госструктур других государств. В список иноагентов вошли «Голос Америки», Радио Свободная Европа/Радио Свобода (РСЕ/РС), телеканал «Настоящее время», татаро-башкирская служба Радио Свобода (AzatliqRadiosi), сайты «Сибирь.Реалии», «Idel.Реалии», «Фактограф», «Кавказ.Реалии» и «Крым.Реалии».

В середине января прошлого года Госдума приняла в первом чтении поправки в КоАП о введении штрафов до 5 млн руб. за нарушение закона о СМИ-иностранных агентах. За грубые нарушения предусмотрен штраф для физлиц — 150 тыс. руб. или арест до 15 суток, для должностных лиц — 200 тыс. руб. и для юридических лиц — 5 млн руб. За однократное нарушение предлагалось ввести штраф 10 тыс., 50 тыс. и 500 тыс. руб. соответственно.

