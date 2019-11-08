Губернатор ХМАО не рекомендует чиновникам лайкать посты с критикой власти в соцсетях

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова дополнила кодекс этики и служебного поведения чиновников. Теперь ее подчиненным не рекомендуется как в рабочее, так и во внерабочее время материться в интернете, а также поддерживать материалы с критикой власти. Документ размещен на сайте администрации ХМАО.

Согласно изменениям в правила, чиновникам не стоит использовать в публикациях, комментариях и переписках в интернете ненормативную лексику. Им не рекомендуется размещать информацию, публикация которой может привести к негативным последствиям для гражданских служащих и государственных органов.

Также чиновникам советуют не публиковать и не поддерживать текстовые материалы и фото-, видео-, аудиоматериалы, содержащие критику существующего конституционного строя, институтов публичной власти, порочащие честь и достоинство человека, чувства граждан. Вступать в сообщества, где такие материалы размещаются, также не рекомендуется, как и выражать неприязненное отношение к отдельным гражданам или социальным (профессиональным) группам.