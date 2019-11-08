Журналист «Росбалта» Александр Шварев связал обвинения в свой адрес с делом Шакро Молодого

Объявленный в международный розыск журналист Александр Шварев не считает себя виновным и говорит, что обвинения в его адрес связаны с делом Шакро Молодого, в материалах которого фигурировали миллиардеры Алишер Усманов и Кенес Ракишев. Слова журналиста приводит Business FM.

«Все дело крутится вокруг пресловутого дела о перестрелке на Рочдельской улице и вымогательстве со стороны вора в законе Захара Калашова, он же Шакро Молодой, — рассказывает Шварев. — В отношении меня дело ведет тот же следователь — Петр Топилин. Если помните историю, то началось все с того, что ближайший сподвижник Калашова — авторитет Андрей Кочуйков по кличке Итальянец — по версии следствия, вымогал деньги у владелицы ресторана Elements Жанны Ким, на защиту которой встал адвокат Буданцев, и завершилось все это перестрелкой и дракой, в которой Буданцев убил людей. У Жанны Ким, как следовало из первоначальных материалов дела, был приятель Кенес Ракишев, казахский миллиардер, который и призвал Буданцева на выяснение отношений, на разборку с Кочуйковым. Также из материалов обвинительного заключения в отношении Максименко следует, что, возможно, Ракишеву как-то помогал Алишер Усманов. Получается, все эти же фигуранты, и у меня в деле значится, что Алишер Усманов пострадал от меня, поскольку я клеветал в его адрес. Как следует из оперативной справки, которую подписал начальник 12-го отдела ГУВД Москвы Сергей Акимов, то я гораздо круче Шакро, поскольку я собирал информацию, которая обижала публичных персон, а потом я у них якобы вымогал деньги и угрожал им — депутатам, миллиардерам из Forbes. Вот я приезжал к ним и у них вымогал. Ни одного подтверждения, конкретного довода этому нет, но так в оперативной справке указано».

Ранее стало известно, что журналист Александр Шварев объявлен в международный розыск. Его обвиняют в клевете на бизнесмена Алишера Усманова и вымогательстве 3 млн руб. у казахстанского бизнесмена Кенеса Ракишева.