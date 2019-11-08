Майкл Блумберг планирует баллотироваться в президенты США от демократов

Одним из кандидатов в президенты США на выборах 2020 года может стать бывший мэр Нью-Йорка миллиардер Майкл Блумберг. Ранее он утверждал, что не собирается участвовать в предвыборной гонке, но теперь считает, что другие претенденты от демократов не сумеют «обеспечить Трампу поражение», пишет Forbes.

Майкл Блумберг готовится к праймериз демократической партии США и планирует подать документы на регистрацию кандидатом в штате Алабама в ближайшее время, так как крайний срок подачи — 8 ноября. Кроме Алабамы, крайние сроки подачи документов приближаются и в нескольких других штатах.

По словам советника Блумберга Говарда Вольфсона, бизнесмен уверен, что действующий президент США представляет беспрецедентную угрозу для страны и обеспокоен тем, что текущие претенденты от демократов не готовы помешать ему.

Блумберг уже несколько раз заявлял о желании участвовать в выборах (в том числе и в 2016 году), но затем отказывался от планов. Если бизнесмен действительно будет участвовать в предвыборной гонке, то с его деньгами, центристскими взглядами и тесными связями с истеблишментом он может представлять угрозу для основного кандидата от демократов Джо Байдена.

Блумберг занимает 9-е место в рейтинге богатейших бизнесменов планеты по версии Forbes, его состояние оценивается в $55,5 млрд.