Бундестаг не принял поправки к газовой директиве для «Северного потока-2»

Бундестаг не смог согласовать законопроект, предусматривающий смягчающие поправки к Газовой директиве ЕС, которые позволили бы оператору Nord Stream 2 AG эксплуатировать газопровод «Северный поток – 2». Об этом со ссылкой на газету Süddeutsche Zeitung сообщает ТАСС.

За законопроект, подготовленный правящей коалицией Германии, проголосовали 133 депутата при необходимом минимуме 355 голосов. Следующее заседание состоится утром 8 ноября, однако неизвестно, будет ли повторно рассмотрен вопрос введения поправок.

В предложенном документе отсутствует положение Третьего энергопакета ЕС, согласно которому оператором газопровода и поставщиком газа из третьих стран в государства ЕС должны быть независимые друг от друга компании. В случае с «Северным потоком – 2» «Газпром» является одной из материнских компаний оператора Nord Stream 2 AG.

Накануне Украина призвала Германию не поддерживать новый закон. По словам премьер-министра Алексея Гончарука, «поддержка этой инициативы нанесет серьезный ущерб энергетической безопасности ЕС».

