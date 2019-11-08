Охранная компания потребовала убрать палаточный лагерь защитников Шиеса

Выступающие против строительства мусорного полигона на станции Шиес активисты получили от частной охранной фирмы уведомление о необходимости убрать палаточный лагерь, потому что земля под ним предназначена для «рекультивации». Об этом сообщает «7х7».

Лагерь активистов, согласно уведомлению, требуется убрать до 18 ноября. Участок, на котором стоят палатки активистов, московское бюджетное учреждение «Автомобильные дороги» использовало по договору безвозмездного пользования, заключенному с администрацией Архангельской области 18 сентября 2018 года, и «в случае прекращения действия» этого соглашения предприятие должно провести рекультивацию земель.

Противникам строительства полигона уведомление принесли сотрудники частного охранного предприятия «Гарант безопасности» в сопровождении полиции. На документе нет сведений о том, кто должен был передать документ и кто будет проводить рекультивацию земель вокруг станции Шиес.

Эксперты российского «Гринпис» считают требования охранной организации незаконными и отмечают, что никакие работы с лесом после окончания договора пользования участком проводить уже нельзя. Ограничивать пребывание граждан на Шиесе тоже нельзя.

Ранее полицейские пытались ликвидировать пост «Переправа» противников мусорного полигона на Шиесе. Протестующие боятся повторения этой истории с палаточным лагерем.