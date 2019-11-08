Ксения Ларина о Сергее Шарове-Делоне

Сергей Шаров-Делоне ушёл так внезапно, словно покурить вышел. Такой человек был мужественный и негромкий. И очень жёсткий в отстаивании справедливости и непримиримый в битве с людоедами. Он очень многим людям помог, никогда не бросал своих подзащитных, брал ответственность за их судьбу, поддерживал, помогал чем мог.

В суде я видела его впервые на Болотном процессе, видела, как скулы ходуном ходили от ярости. Мы с ним виделись часто, в эфирах наших, в судах наших, на улицах наших. Всегда везде я узнавала его сутулую фигурку с зажатой в кулаке сигареткой. Вот ведь как человек по-разному ведёт себя в болезни: Сергей ничего не говорил никому, только близкие знали. Светлая память прекрасному человеку. Ужасно, что уходят они, не дожив до рассвета, как хочется дожить, чтобы понять, увидеть, что все было не зря. Ведь не зря?

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