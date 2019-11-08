Роман Юнеман о преследовании Михаила Светова

Уверен, что уголовное преследование Михаила Светова никак не связано с какими-то постами в Инстаграме за 2012 год, а связано только с его политической деятельностью.

Светов был в числе организаторов всех летних митингов на проспекте Сахарова, поддерживал акции протеста.

Система мстит за свой страх, пережитый этим летом.

Ещё они пытаются уничтожить репутацию Михаила — повесить на него клеймо педофила и сделать токсичной фигурой. Чтобы за него боялись вступиться. А бояться не нужно.

Мне ничего не известно про личную жизнь Светова, но я вижу омерзительно грязную и политически мотивированную информационную кампанию, которая ведётся против него. И если у кого-то будет искушение присоединиться к этому хору, то советую задуматься — кому это выгодно и почему посты 2012 года вдруг заметили в 2019 году.

«Развратные действия», а тем более педофилия — серьёзное обвинение. Чтобы назвать человека виновным в таком преступлении, нужно иметь твёрдые доказательства, а не просто неоднозначные высказывания в соцсетях семилетней давности.

Михаила нужно поддержать и чётко понимать, что в этой истории нет ничего про мораль, а есть только про политику.

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