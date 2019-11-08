Власти Москвы закупят «систему видеоаналитики» за 1,2 млрд рублей

Подконтрольное мэрии АО «Электронная Москва» объявило конкурс на поставку более 250 серверов и систему хранения данных емкостью около 9 петабайт для городской системы видеоаналитики. Конкурс станет первым в цепочке закупок для обеспечения работы системы распознавания лиц в реальном времени, пишет «КоммерсантЪ».

В техзадании к закупке фигурируют 258 мощных серверов, в том числе 90 устройств обработки баз данных, 105 компьютеров, каждый из которых оснащен 16 графическими ускорителями Nvidia Tesla T4, хранилище данных, объединяющее более 1,3 тыс. дисков, общей емкостью почти 9 петабайт. Цена контракта составляет 1,2 млрд руб.

Ранее власти Москвы озвучивали планы об оснащении всех камер наблюдения системой распознавания лиц. Сейчас к ней подключено 175 тыс. различных устройств.

Департамент информационных технологий Москвы отмечает, что система на данный момент помогает расследовать около 70% правонарушений.

По данным источника «Ъ», правительство Москвы создает единое видеопространство, к которому будут подключены все городские камеры, домофоны в подъездах, светофоры, видеонаблюдение в метро и на вокзалах. Система с распознаванием лиц будет работать в режиме реального времени и интегрируется с базами данных МВД.

«Встроенная в светофоры система позволит определять пешеходов, понимать, что водители делают за рулем, пристегнуты ли они, разговаривают ли по телефону. Чтобы покрыть все потребности города, закупаемых серверов будет недостаточно, это только первая очередь закупки», — говорит собеседник издания.

Напомним, ранее москвичка Алена Попова пыталась оспорить применение московскими властями системы распознавания лиц, но суд отклонил ее иск.