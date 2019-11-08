Трамп оштрафован на $2 млн за использование своего благотворительного фонда в политических целях

Судья обязал президента США Дональда Трампа выплатить $2 млн ряду благотворительных организаций за то, что он использовал деньги своего благотворительного фонда во время предвыборной кампании для продвижения политических интересов. Как сообщает Associated Press, дело о незаконном использовании благотворительно фонда Трампа в предвыборных целях было возбуждено в прошлом году офисом генерального прокурора Нью-Йорка. В иске говорится о нескольких нарушениях, среди которых организация мероприятия по сбору средств для ветеранов при подготовке к кокусам в Айове в 2016 году, целью которого было, по словам судьи, «продвижение политической кампании господина Трампа». Также Трамп признался в тратах денег фонда на свой 6-футовый портрет, шампанское и сувениры для мероприятий.

Деньги фонда Трампа шли на личные нужды президента. Например, $100 тыс. пошло на урегулирования судебных исков из-за установки 80-футового флагштока на курорте Мар-а-Лаго в Палм-Бич, а $158 тыс. для урегулирования судебного иска по поводу соревнования на принадлежащем Трампу поле для гольфа.

Еще до решения суда адвокаты Трампа и офис генпрокурора договорились, что Благотворительный фонд Трампа будет распущен, а оставшиеся средства в размере $1,7 млн будут переданы другим некоммерческим организациям. А штраф в размере $2 млн будет равномерно распределен между восемью организациями, среди которых общества по раздаче еды, финансированию обучения афроамериканцев и Мемориальный музей Холокоста в США.

По поводу решения суда Трамп заявил, что прокурорам Нью-Йорка нужно тратить свое время на расследование деятельности Фонда Клинтона.