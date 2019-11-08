В Вашингтоне опровергли сообщения о договоренностях США и Китая по тарифам

Вашингтон и Пекин на данный момент не достигли какого-либо соглашения о снижении или отмене тарифов в двухсторонней торговле, заявил торговый советник Белого дома Питер Наварро. Об этом он сказал в эфире телеканала CNN, передает «Интерфакс». По его словам, китайская пропаганда распространяет такую информацию, «чтобы подтолкнуть нас в нужном им направлении».

В четверг официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн заявил, что Китай и США договорились о постепенной отмене введенных ранее взаимных пошлин в рамках соглашения о первой фазе урегулирования торгового спора.

Ранее США и Китай объявили о заключении промежуточного торгового соглашения, в случае подписания которого США, как ожидается, не будут вводить новые пошлины против КНР с 15 декабря.