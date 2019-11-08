Минюст не успел выполнить поручение Медведева о пересмотре актов СССР

Минюст не успевает к 15 ноября выполнить поручение премьера Дмитрия Медведева о проекте постановления правительства по отмене правовых актов советских времен. Финальный вариант документа получится подготовить не раньше 20 декабря, пишут «Ведомости».

В сентябре правительство рекомендовало отменить более 20 400 советских актов. Среди них, например, декрет 1917 года о восьмичасовом рабочем дне или постановление о кролиководах и звероводах-любителях. По поручению Медведева отменить такие советские правила нужно до февраля 2020 года.

Пересмотреть все советские нормы оказалось непросто. Все акты приходится проверять вручную, копировать титульный лист каждого из них, анализировать предложения ведомств об отмене или сохранении отдельных норм, говорят в Минюсте. Кроме того, данные об актуальности отдельных актов в правовых базах и государственно-правовом управлении президента различаются. Трети правительственных актов СССР в правовых базах просто нет. Некоторые существуют только как ссылки в других актах, но найти их отдельно невозможно.