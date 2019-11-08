Ушел из жизни правозащитник Сергей Шаров-Делоне

В возрасте 63 лет умер правозащитник Сергей Шаров-Делоне. Как сообщает «Новая газета», последние месяцы он болел раком легких.

Шаров-Делоне активно сотрудничал с фондом помощи заключенным «Русь сидящая». Он также входил в «Комитет 6 мая» и рабочую группу общественного расследования событий на Болотной площади в мае 2012 года, представлял интересы фигуранта «болотного дела» Ивана Непомнящего. В последние годы он руководил «Школой общественного защитника» — семинарами «Руси сидящей» и «Сахаровского центра» для обучения активистов без юридического образования основам защиты в суде в случае административного или уголовного преследования.