Обвиняемый в клевете на Усманова журналист объявлен в международный розыск

Следствие вынесло постановление об объявлении журналиста «Росбалта» Александра Шварева в международный розыск. Шварев обвиняется в клевете на российского миллиардера Алишера Усманова и вымогательстве более 3 млн руб. у казахстанского бизнесмена Кенеса Ракишева, сообщает «Интерфакс».

«В настоящее время следователем вынесено постановление об объявлении Шварева в международный розыск, в том числе на территории Латвии и принятии мер к его задержанию. В ближайшее время документы будут направлены в НЦБ Интерпола», — цитирует агентство своего информатора.

Российские силовики также намерены отправить Латвии запрос о заключении Шварева под стражу и экстрадиции в Россию.

Следствие считает, что Шварев и Алишер Абдуллаев, которого тоже объявили в международный розыск, с июля по октябрь 2018 года разместили на нескольких сайтах заведомо ложную информацию, в которой говорилось о причастности Усманова к совершению тяжких преступлений. С октября 2018 Шварев совместно с Абдуллаевым и другими неустановленными лицами, разместил на различных сайтах дискредитирующую информацию о председателе совета директоров холдинга «Fincraft Resources» Кенесе Ракишеве, обвинив его в мошенничестве, связи с преступными группировками и т. д. Шварев и Абдуллаев якобы требовали от пресс-службы бизнесмена $50 тыс. за то, чтобы прекратить распространять ложные сведения. По второму обвинению журналисту грозит до 15 лет лишения свободы.

Адвокат Шварева Владимир Жеребенков называет обвинение надуманным, а уголовное преследование журналиста заказным.