Кремль не станет проверять заявление Кадырова об оскорблении чести в интернете

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в рамках конференц‐колла заявил, что Кремль не будет проверять высказывания главы Чечни Рамзана Кадырова. Расшифровку разговора опубликовала «Медуза».

Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не могут руководствоваться сообщениями «Би‐би‐си» и воспринимать их как первоисточник. На замечание представителя «Эха Москвы» о том, что заявление Кадырова есть в публикации государственного телеканала ЧГТРК «Грозный», Песков заявил: «Нам неизвестно о таких высказываниях ничего».

Также Песков отметил, что «в любом субъекте Российской Федерации существуют правоохранительные органы, которые на основании действующего законодательства применяют или не применяют те или иные статьи, скажем так, закона для пресечения противоправных действий», хотя в данном случае о противоправных действиях ему не известно.

По мнению главы юридической службы «Апологии протеста» Алексея Глухова, слова которого приводит «Эхо Москвы», высказывания Кадырова нельзя трактовать однозначно. «Тут необходимо в комплексе оценивать мнение самого автора этих строк, что он вкладывал в эти слова. Само по себе слово «убивать» может использоваться в различных интерпретациях, в том числе и в переносном смысле», — пояснил юрист и добавил, что за пояснениями, что конкретно имелось в виду, нужно адресовать самому Кадырову.

Напомним, ранее на сюжет ЧГТРК «Грозный», в котором глава Чечни Рамзан Кадыров призвал «убивать, сажать, пугать» пользователей интернета, которые «оскорбляют чью-то честь», обратило внимание «Би-би-си».