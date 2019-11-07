Китай и США договорились поэтапно отменить тарифы, введенные во время «торговой войны»

Участники «торговой войны» Китай и США отменят равное количество повышенных тарифов на ввоз товаров, чтобы достичь соглашения. Об этом пишет Reuters.

Официальный представитель министерства торговли Китая Гао Фенг заявил, что отмена тарифов является важным условием для любого соглашения между странами. Он также отметил, что Китай и США должны одновременно отменить некоторые тарифы на товары друг друга, чтобы достичь «первой фазы» торговой сделки.

«Торговая война началась с тарифов и должна закончиться отменой тарифов», — заявил Гао Фенг.

По словам представителя минторга, за последние две недели участники переговоров с обеих сторон провели конструктивные дискуссии по решению различных основных проблем. Обе стороны согласились отменить введение дополнительных тарифов на разных этапах, так как обе стороны добились прогресса.