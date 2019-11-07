Роскомнадзор составил новые протоколы в отношении ПЦ «Мемориал» и его руководителя

В отношении правозащитного центра «Мемориал» и председателя Совета организации Александра Черкасова 7 ноября Роскомнадзор составил еще по два протокола из-за отсутствия маркировки «иностранного агента» в аккаунтах в Twitter и во «ВКонтакте», говорится на сайте центра.

Как и в случае с остальными протоколами в отношении организаций «Мемориала», информацию Роскомнадзору передало управление ФСБ по республике Ингушетия. Всего в отношении правозащитного центра «Мемориал» и международного «Мемориала» составлено 20 протоколов за отсутствие маркировки «иностранного агента» на десяти ресурсах. Шесть протоколов рассмотрено в суде, за них назначены штрафы на общую сумму в размере 1 млн 400 тыс. рублей.