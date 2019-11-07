Рост деловой активности в сфере малого бизнеса практически остановился

Индекс малого и среднего предпринимательства RSBI снизился в III квартале 2019 года до 50,9 пункта, что говорит о приближении к стагнации. Выручка компаний падает, а штаты сокращаются, не смотря на большую доступность кредитов, пишет РБК.

Ежеквартальное исследование Промсвязьбанка, «Опоры России» и агентства Magram Market Research говорит о снижении индекса деловой активности малых и средних предприятий (RSBI) до 50,9 пункта. В I и II квартале показатель составлял 52 пункта. На изменение повлиял в основном тот факт, что выручка сократилась у трети опрошенных предпринимателей. Авторы исследования отмечают, что снижение индекса указывает фактически на остановку роста деловой активности в сегменте малого и среднего бизнеса.

При этом хуже всего ситуация обстоит в производстве (снижение с 53,9 до 49,4 пунктов), а вот в сфере услуг даже отмечен рост (с 50,8 до 52,9 пункта).

По мнению доцента РАНХиГС Олега Филиппова, на сокращение малого бизнеса повлияло увеличения НДС с 18 до 20% в 2019 году. После этого крупный бизнес стал резко сокращать свои расходы, и это отразилось на малом и среднем бизнесе, который зачастую выступает в качестве подрядчика.

Профессор департамента социологии НИУ ВШЭ Александр Чепуренко говорит, что количество малых предприятий сокращается. При этом подавляющее большинство предприятий малого и среднего бизнеса работают в расчете на спрос населения на товары и услуги, а у населения доходы не растут.