Новым главредом «Дождя» станет Тихон Дзядко

Главным редактором телеканала «Дождь» станет журналист Тихон Дзядко. Он сменит Александру Перепелову, которая ранее заявила, что покинет пост 31 декабря, говорится на сайте телеканала.

Дзядко написал на Facebook, что покинет должность заместителя главного редактора RTVi, где он сейчас работает, 13 декабря: «Я перехожу на телеканал «Дождь» на должность главного редактора. Это очень ответственная и важная для меня позиция, и я заранее признателен за доверие Наталье Синдеевой. За последние четыре года, что я не работаю на «Дожде», изменилось примерно все — в России, российской и мировой журналистике и проч., и нам предстоит сделать очень многое. В любом случае, я надеюсь, что нам удастся сделать «Дождь» еще интереснее, разнообразнее и актуальнее. И надеюсь, что опыт, который я получил за последние четыре года, этому будет способствовать».

Александра Перепелова на «Дожде» с 2011 года. Главным редактором она является с 2017 года. Перепелова объявила о том, что покинет свою должность 6 октября.