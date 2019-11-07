Рэп-исполнители требуют прекращения «московского дела»

Российские рэперы выпустили открытое письмо в поддержку Самариддина Раджабова и других фигурантов «московского дела». «Молодые ребята, выступающие за позитивные изменения, не являются врагами своей страны или преступниками», — считают рэперы и требуют освободить обвиняемых. Письмо опубликовано на сайте Flow.

«По версии следствия, на митинге Самар (Самариддин Раджабов. — Ред.), «желая оказать психологическое давление» на полицейских, бросил пластиковую бутылку, которая издала резкий звук от падения на асфальт и испугала сотрудников. Один из полицейских даже отказался быть потерпевшим и назвал обвинения смешными. Тем не менее по этой статье Самару грозит до 5 лет колонии», — пишут авторы письма, отмечая, что Раджабов с 9 класса пишет рэп и продолжает это делать в СИЗО, зачитывая свои тексты на заседаниях.

Рэперы напоминают, что по схожим и абсурдным обвинениям сейчас в СИЗО находятся еще семь человек, трое под домашним арестом, одному пришлось покинуть страну, семеро осуждены. Музыканты требуют прекратить уголовные дела в отношении фигурантов «московского дела» .

Среди подписавших письмо Андрей Замай, Loqiemean, Слава КПСС, Oxxxymiron, Евгений Алехин из «Макулатуры», «Кровосток», Дима Бамберг, Mozee Montana, GSPD, Эрнесто Заткнитесь, Эльдар Джарахов, Masha Hima, СМН, Витя СД, Кирилл Овсянкин, Вараб, Эмелевская, Pyrokinesis и Найтивыход. Письмо также поддерживает «Правозащита Открытки», чьи адвокаты выступают в защиту ряда фигурантов «московского дела», в том числе Самариддина Раджабова.