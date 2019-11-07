Павел Чиков: Зима снова близко!

Осень проходит в условиях реакции властей на оживившееся было летом гражданское общество. Новая волна давления легла на незавершившееся преследование различных «революционеров», начавшееся в прошлые годы.

Одновременно под прессингом находится целый ряд организаций и активистов. Давление происходит по линии уголовного и административного преследования. Методы — обложить штрафами и долгами, усложнить финансирование и дискредитировать.

Под атакой находятся:

— ФБК: фронтальный наезд, включая уголовное дело о легализации (174 УК РФ), обыски, аресты счетов, многомиллионные иски об ущербе от подконтрольных властям организаций, уголовное дело директора ФБК Ивана Жданова о неисполнении решения суда и прочее;

— «Мемориал»: за последний месяц шесть штрафов (и еще несколько протоколов) по закону об иностранных агентах на «Международный Мемориал» и Правозащитный центр «Мемориал», уголовное дело и обыски в пермском «Мемориале», уголовное дело о педофилии в отношении историка Юрия Дмитриева в Карелии;

— также под прессингом из-за закона об «агентах» Движение «За права человека» (серия штрафов и ликвидация через суд по закону об иностранных агентах), Центр коренных и малочисленных народов (серия штрафов и ликвидация), Фонд «Общественный вердикт»);

— глава Либертарианской партии России Михаил Светов: уголовное дело о развратных действиях, обыск и допрос;

— «Открытая Россия» — многочисленные штрафы, несколько уголовных дел (под прессингом Анастасия Шевченко в Ростове, Яна Антонова и Юлия Федорова в Краснодаре);

— региональные правозащитные организаци также под давлением: ингушский МАШР (братья Муцольговы), Южный правозащитный центр (директор Семен Симонов под двумя уголовками).

В Москве не снижает обороты «московское дело», оно затронуло уже 26 человек, 19 подвергаются уголовному преследованию. По стране вокруг каждой протестной акции есть уголовные дела: Подмосковье («мусорный протест» в Коломне), Архангельск («мусорный протест» в Шиесе), Ингушетия (т.н. «ингушская болотка»), Екатеринбург («скверный протест»), Пермь (протест 11 ноября 2018), Челябинск («Стоп-ГОК» и протест 5 мая), Краснодар (дело адвоката Беньяша в связи с протестом 9 сентября).

На стадии следствия и в судах находится серия «раскрытых» сотрудниками ФСБ в 2016-2018 годах экстремистских и террористических организаций, от школьников-революционеров в Москве и движения за восстановление СССР в Кургане до дел «БАРС», «Нового величия», «Артподготовки» и «Сети».

Продолжаются массовые гонения на сторонников несистемных религиозных течений, крупные сроки получают крымские татары и башкиры за участие в деятельности «Хизб-ут-Тахрир», и суды стали назначать реальные сроки «Свидетелям Иеговы» — в отношении них по стране расследуются десятки уголовных дел.

Большинство атакуемых организаций — сетевые, имеют филиалы, подразделения и штабы в регионах. Подрыв репутации и финансовой устойчивости призван снизить мобилизационную и публичную активность.

Уголовное преследование участников протестов нацелено на повышение рисков организации и от участия в уличных акциях. Штрафов и арестов для этого уже недостаточно.

В целом власти стараются избегать увеличения числа политзаключенных из числа пользующихся широкой поддержкой публики. Их стараются дискредитировать и подорвать финансово. Однако уголовное преследование как способ активно расширяется, прежде всего в виде обысков, задержаний и допросов.

Зима снова близко! Защищайтесь, кто сопротивляется давлению, тому сопутствует успех!

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