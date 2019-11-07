Кадыров призвал «убивать, сажать, пугать» за оскорбление чести в интернете

Глава Чечни Рамзан Кадыров во время выступления перед правительством республики призвал наказывать пользователей интернета, которые «оскорбляют чью-то честь». На сюжет обратило внимание «Би-би-си».

«Тех, кто нарушает согласие между людьми, занимается сплетнями, раздорами, если мы не остановим их, убивая, сажая, пугая, ничего не получится», — говорит Рамзан Кадыров. Он отмечает, что таких людей не оставят в покое, даже если «законы всех стран будут нарушены».

«Сейчас начнут говорить: Кадыров сказал убивать. Что такое закон? Закон, конституция, демократия — это есть благополучие населения. Все остальные — аферисты, сплетники, предатели, шизофреники — они разных мастей все. Мы должны их остановить», — сказал глава Чечни и призвал помочь в этом РОВД, спецслужбы, молодежные организации.