Бывших сотрудников Twitter обвинили в шпионаже в пользу Саудовской Аравии

По заявлению Минюста США, два бывших сотрудника Twitter получили доступ к информации о пользователях, которые критиковали королевскую семью Саудовской Аравии, и передавали ее должностным лицам королевства.

Как сообщает The Wall Street Journal, в шпионаже обвиняются два бывших сотрудника Twitter Ахмад Абуаммо и Али Альзабара. А также гражданин Саудовской Аравии Ахмед Альмутайри. Ахмад Абуаммо был арестован во вторник, а остальные двое обвиняемых возможно находятся на территории Саудовской Аравии.

Абуаммо и Альзабара начали работать в Twitter примерно в 2013 году и покинули компанию в 2015 году. WSJ отмечает, что Абуаммо обвиняется в попытке получить личную информацию пользователей, критикующих Саудовскую Аравию и уничтожении записей во время расследования. В одном случае Абуаммо получил адрес электронной почты известного критика саудовской королевской семьи, у которого было более 1 млн подписчиков в Twitter.

Альзабара обвиняется в том, что использовал учетные данные сотрудников с ноября 2014 года по май 2015 года для получения адресов электронной почты, дат рождения и другой информации о людях, которые публиковали сообщения, критикующие саудовскую королевскую семью в Twitter. Речь идет о владельцах порядка 6000 аккаунтов. Эту информацию можно было использовать для идентификации и определения местоположения пользователей. Альмутаири обвиняется в посредничестве между двумя сотрудниками Twitter и правительством Саудовской Аравии.