Константин Сонин: Неприятность Brexit

Вот что определенно неприятно в том выборе, перед котором стоят британцы 12 декабря: среди двух ведущих партий нет такой, за которую мог бы проголосовать классический либерал. Выбор предстоит между фактически левым социалистом с планами национализации и перераспределения — и беспринципным оппортунистом, предлагающим левацкую, протекционистскую, антилиберальную политику — Brexit. То есть тут не то что Тэтчер нет, по сравнению с этим выбором лейборист Блэр выглядит либералом.

Ладно, в планах лейбористов по масштабным инвестициям в инфраструктуру есть здравое зерно, а дефицитное финансирование расходов имеет смысл в случае, если начнётся рецессия. (Корбин предлагает его в любом случае.) Но передача активов фирм, до 10%, в руки «трудовых коллективов»? Почему все предпочитают смотреть на положительный пример Германии, где что-то подобное (не отъём, а владение) работает, а не печальный опыт России (если кто помнит, большая часть приватизации была именно в руки «трудовых коллективов»)? Может, это сработало с малыми предприятиями типа магазинов, но в хоть сколько-нибудь крупных получилось по-настоящему плохо. Так плохо, что сейчас уже никто не помнит, как реально проводилась приватизация и в миллионный раз говорят про залоговые аукционы (которые коснулись меньше 10% промышленных активов). Закрытие частных школ выглядит вишенкой на торте. Впрочем, взгляд оптимиста на планы Корбина может выглядеть так: в умеренных дозах его меры осмысленны, а для больших доз он не получит стабильного большинства. Это да.

В тоже время весь это «социализм с лицом середины 21 века», до боли напоминающий социализм с обычным лицом, вот то, что в Англии вызвало стагнацию и волнения 1970-х — это вполне либерально по сравнению с драконовскими ограничениями на торговлю, движение таланта и капитала, которые предлагает Консервативная партия Джонсона. В их планах много «сокращений расходов» и «приватизаций», номинально либеральных мер, но по сравнению с Brexit, партией которого консерваторы стали при Джонсоне, это всё мелочи, виньетки. Можно обсуждать, какой ущерб наносит и в итоге нанесёт Brexit — 3% ВВП или 5% — и принесёт ли эта жертва успокоение сердцам британцев, которых тревожит глобализация и увеличение доли соседей, в семье которых говорят на других языках и молятся другим богам. Но как всякий протекционизм и автаркизм — это левацкая, социалистическая мера. Конечно, существует «бюрократия ЕС», но Brexit избавляет от неё в основном в тех областях, где она обеспечивала свободу торговли, свободу выбора работы и места жительства и свободу конкуренции.

Неприятный выбор для тех, кому кажется, что богатство страны прирастает от экономического развития, от частной инициативы и открытой конкуренции, а не от перераспределения и автаркии.

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