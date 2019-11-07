Центр содействия коренным малочисленным народам Севера ликвидирован судом

По требованию Минюста Мосгорсуд ликвидировал Центр содействия коренным малочисленным народам Севера за неоднократные нарушения законодательства об НКО. В правозащитном центре считают, что чиновники использовали «формальные основания», а причина ликвидации — представление на международных площадках проблем коренных жителей Арктики, пишет «КоммерсантЪ».

В иске Минюста утверждается, что с 2017 года ведомство проверяло Центр содействия коренным малочисленным народам Севера и выявило нарушения в документации, после чего предписало их исправить. Минюст утверждает, что это не было сделано.

Как и в случае с ликвидацией движения «За права человека», в ситуации с Центром подавляющее большинство претензий чиновников касаются устава НКО. Юрист Григорий Вайпан, представляющий интересы Центра, считает претензии «формальными», так как их можно исправить внесением изменений в устав. Но Мосгорсуд не дал на это отсрочки.

«Значимое нарушение, которое признает таковым Верховный суд, всего одно. Сейчас организация называется межрегиональной, но по факту у нее нет отделений в регионах. И Конституционный суд РФ, и ЕСПЧ неоднократно указывали: ликвидация организации возможна только в случае действительно серьезных нарушений»,— отмечает Вайпан.

Глава Центра Родион Суляндзига назвал судебное решение «частью тенденции закрытия неугодных властям организаций».

«Арктика и ее ресурсы много значат для российского бизнеса и бюджета. Поэтому компании смотрят на коренные малочисленные народы как на барьер для их деятельности. А мы достаточно давно занимаемся защитой прав этих народов, имеем доступ на федеральные и международные площадки, где открыто говорим о нарушениях. Думаю, происходящее — определенная месть за это», — считает Суляндзига.

Центр содействия коренным малочисленным народам Севера был создан в 2000 году, организация оказывает «информационную, образовательную, правовую помощь представителям коренных народов». Центр имеет специальный статус и аккредитацию при агентствах и структурах ООН, ЮНЕСКО, ЮНЕП и других международных организациях. В 2015 году Минюст принудительно внес организацию в реестр иностранных агентов. Организация отказалась от иностранного финансирования, и в 2018 году Минюст исключил ее из реестра.