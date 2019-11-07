Счетная палата: естественная убыль населения России ускоряется четвертый год подряд

Лишь в 17 субъектах России отмечается естественный прирост населения, а миграционный прирост компенсирует убыль лишь на 76%. Аудиторы Счетной палаты видят в сложившейся ситуации существенные риски «для реализации национальной цели по обеспечению устойчивого естественного роста численности населения Российской Федерации», говорится в докладе.

На 1 сентября 2019 года численность населения России составила 146,7 млн человек. На начало года жителей было на 52,5 тыс. человек больше. Миграционный прирост компенсировал естественную убыль населения лишь на 76%.

Родившихся в России в январе — августе 2019 года было на 7,8%, меньше, чем в аналогичный период 2018 года (количество умерших сократилось на 2,7%).

Естественная убыль населения за 8 месяцев составила 219,2 тыс. человек (это почти столько же, сколько за весь 2018 год). В 32 регионах количество умерших превысило число родившихся в 1,5 — 2,1 раза. Аудиторы отмечают, что естественная убыль ускоряется уже четвертый год.