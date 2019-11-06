Спикерство на языке Диккенса

Маша Слоним.

Не знаю, репетировал ли Джон Беркоу свое последнее выступление в Парламенте, но интонационно ему удалось поставить точку в знаменитом «Order, Order.» Это был чуть ли не четырнадцатитысячный раз, что он произнес эти слова.

Культовая фигура

За 10 лет спикерства, Джон Беркоу стал легендарной, даже культовой фигурой. Его ненавидели, и им восхищались. Иностранцы, следящие за тем, что происходит в британском Парламенте считали спикера Палаты Общин чуть ли не такой же важной персоной, олицетворяющей Великобританию, что и Королева Елизавета. И это правильно. Ведь должность спикера Парламента очень важна для британской парламентской демократии, а Беркоу своей яркой манерой ведения парламентских заседаний придал ей еще больше веса.

Путь Джона Беркоу в кресло спикера был долгим. Он был членом правительства консерваторов, но был вынужден покинуть его, проголосовав за законопроект, позволяющий гей-парам усыновлять детей. Зато потом, заняв место спикера, Джон Беркоу не раз ставил на место всех четырех премьер-министров, при которых он возглавлял Парламент — Гордона Брауна, Дэвида Камерона, Терезу Мэй и, наконец, Бориса Джонсона.

Джон Беркоу родился в семье еврейских выходцев из Румынии, его дед Берковиц эмигрировал в начале 20 века в Англию и англофицировал фамилию, став Беркоу (Bercow). Бабушка приняла иудаизм, выйдя за него замуж.

Главное, не в то, что он — первый еврей-спикер Парламента, а то, как он изменил роль спикера британского Парламента и сколько внес новаций в его работу. И даже во внешний вид спикера

Сам Джон Беркоу ни иудаизм, ни другую религию не исповедует. Как-то во время парламентских дебатов о роли священнослужителей, он назвал себя «нерелигиозным человеком, проявляющим светский интерес к важным темам». И тем не менее, он считается первым евреем, занявшим пост спикера, как до него уже был первый католик, ставший спикером, и первая женщина-спикер.

Но, конечно же, главное, не в то, что он — первый еврей-спикер Парламента, а то, как он изменил роль спикера британского Парламента и сколько внес новаций в его работу. И даже во внешний вид спикера.

Джон Беркоу отбросил традиционный наряд спикера — бриджи, чулки, белую рубашку и черную мантию с золотыми галунами поверх нее, туфли с пряжками и, главное, парик. Он предпочитал деловой костюм и яркие широкие галстуки.

Спикер Парламента существует почти так же давно, что и Парламент, но его роль постепенно менялась. Вначале спикер был как бы агентом Короля и его правительства, но уже несколько последних веков роль спикера — предводителя заднескамеечников и всего Парламента, заключается в том, чтобы контролировать правительство и задавать его министрам неудобные вопросы.

Беркоу в этом преуспел лучше других. Он изменил даже регламент работы Парламента, например, продлив сессию вопросов правительству с получаса до часа, он всячески пытался отстаивать интересы членов Парламента — заднескамеечников в их отношениях с правительством.

Но, по мнению недругов, иногда он заходил слишком далеко. В последние годы Джон Беркоу порой не мог скрыть своих политических предпочтений, а это категорически запрещается спикеру.

Джон Беркоу был депутатом от Консервативной партии, причем попал в Парламент только с третьей попытки, но, как только он, как и другие до него, был избран на пост спикера, он был вынужден отказаться от любых связей со своей партией. Кстати, как и только что избранный новый спикер, который представлял в Парламенте Лейбористскую партию: теперь он ее покинул.

Джон Беркоу, начав свою политическую карьеру твердым приверженцем Консервативной партии (рассказывают, что еще в студенческие годы в его комнате висел портрет Маргарет Тэтчер), со временем несколько полевел. Евроскептики обвиняли Джона Беркоу в подыгрывании тем, кто был против Брекзита, а на Вестминстерской парковке как-то был замечен его автомобиль с наклейкой против Брекзита. Спикер оправдывался тем, что это была машина его жены. Это не удивительно — спикер и его семья (у них трое детей и кот по кличке Order) обязаны жить и живут в служебных апартаментах в Вестминстере.

Но, пожалуй, важнее было то, что спикер Беркоу, обладая большой властью в отборе поправок, которые будут обсуждаться в Парламенте в определенный день, порой отбирал те, в которых были заинтересованы противники Брекзит. Например, благодаря спикеру, в повестку дня попал законопроект, не допускавший выход Великобритании из ЕС без соглашения. Это уже при премьерстве Джонсона, чем он и его сторонники были немало раздражены. Но досталось и Терезе Мэй с ее соглашением. Джон Беркоу раскопал Устав 1604 года, не позволявший выставлять на обсуждение Парламента законопроект в его неизменном виде, если он провалился на голосовании в Парламенте уже три раза.

Так Терезе Мэй не удалось провести свое соглашение, а Борису Джонсону — выйти из ЕС без соглашения.

Рассказывают, что именно своей способностью к ораторскому искусству, Джон покорил сердце своей будущей жены Сэлли. Она предложила ему пройти тест — в течение 15 минут говорить на какую-то одну тему. Беркоу 15 минут

Вообще, создавалось впечатление, что Джон Беркоу в свободное от работы время изучает законы и прецеденты многовековой давности. И, конечно же, читает толковые словари. У него всегда был удивительный запас слов, часто архаичных и очень литературных. На каждом заседании он обескураживал присутствующих своими цветистыми и красивыми фразами, как будто вырванными из романов Диккенса. Как кто-то из его коллег сказал про Беркоу: Джон употребляет сто слов там, где другой обходится десятью.

Рассказывают, что именно своей способностью к ораторскому искусству Джон восхитил свою будущую жену Сэлли. Она предложила ему пройти тест — в течение 15 минут говорить на какую-то одну тему. Беркоу 15 минут говорил на тему винтовых лестниц и покорил сердце красавицы.

Благодаря Джону Беркоу, интерес в стране, да и в мире к тому, что происходит в Парламенте, сильно подскочил. Грубо говоря, он поднял рейтинг британского Парламента, превратив его заседания в политический театр.

Новый спикер более традиционный и «правильный», а нам, зрителям и поклонникам этого политического театра будет очень не хватать ярких высказываний, разнообразных и эксцентричных галстуков и раскатистого голоса 157-го спикера британского Парламента Джона Беркоу: «Order, order!»

Фото: standard.co.uk