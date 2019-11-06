Русские деньги партии Бориса Джонсона

В Великобритании на фоне скандала с «сокрытием» премьер-министром Борисом Джонсоном доклада о вмешательстве России в референдум по Brexit всплыла информация о новых крупных пожертвованиях консерваторам от российских лоббистов. Анализ OpenDemocracy показал, что в последние месяцы российские олигархи и компании, активно участвующие в лоббировании интересов России, увеличили финансирование Консервативной партии. Бывший премьер-министр Тереза Мэй ранее обещала дистанцировать консерваторов от российских денег, особенно после отравлений в Солсбери в 2018 году. Но этого не произошло.

Крупнейшим российским спонсором тори за последнее время издание называет Любовь Чернухину, супругу бывшего заместителя министра финансов России. Она пожертвовала консерваторам более £450 тыс. в прошлом году. Еще один спонсор — бывший оружейный магнат Александр Темерко. Темерко, который тепло отзывался о своем «друге» Борисе Джонсоне, подарил консерваторам более £1,2 млн за последние семь лет.

Комментируя эти данные, депутат от лейбористов Бен Брэдшоу сказал: «Теперь мы знаем одну из причин, по которой Борис Джонсон укрывает официальный отчет о проникновении Кремля в нашу демократию. Она заключается в существенных и растущих связях между российскими деньгами и партией тори».

В правительстве Великобритании отмечали, что для представления отчета о вмешательстве перед роспуском парламента было недостаточно времени. Однако Доминик Грив, председатель комитета по разведке и безопасности и бывший член парламента, считает, что эти причины «беспрецедентной» задержки обнародования доклада «поддельные».

Российские «меценаты»

В преддверии парламентских выборов в декабре 2019 года Консервативная партия надеется привлечь £30 млн. По данным OpenDemocracy, ожидается, что в число основных спонсоров кампании Тори войдет ряд спонсоров, лоббирующих российские интересы.

С 2010 года консерваторы уже получили от российских спонсоров более £3,5 млн. И хотя после отравления Сергея Скрипаля в Солсбери в марте 2018 года отмечалось уменьшение пожертвований, в последние месяцы, согласно данным Избиркома, они снова возросли.

С ноября 2018 года по октябрь 2019 года Тори получили от российских жертвователей не менее £489 850 (в предыдущий год — менее £350 тыс.).

В мае 2019 года консерваторы также получили почти £20 тыс. от лоббистской компании New Century Media, представляющей в том числе российские интересы. Она была основана бывшим депутатом Дэвидом Бернсайдом и получала деньги от Кремля за продвижение «положительного имиджа» России в Великобритании в 2013 году. Бернсайд также представлял интересы Дмитрия Фирташа, близкого к Владимиру Путину украинского олигарха, которого разыскивает ФБР по обвинению во взяточничестве.

New Century Media также представляет Джерарда Лопеса, бывшего главу Формулы-1, имеющего тесные деловые связи с высокопоставленными лицами путинской России. Он подвергался резкой критике со стороны членов парламента от лейбористов, когда пожертвовал £400 тыс. консерваторам в 2016 году. За последние 10 лет сама New Century Media пожертвовала консерваторам более £177 тыс.

Еще один известный спонсор консерваторов — российский миллиардер, финансист Лев Михеев. С 2010 года он пожертвовал Тори £212 тыс. Daily Mail в 2014 году описывала Михеева как «финансиста-миллиардера с офисами в Лондоне и по соседству с Кремлем в российской столице». Ранее СМИ писали, что бывший депутат Рори Стюарт получал от Михеева £10 тыс фунтов для борьбы за пост премьер-министра.

£160 тыс. за теннис с Джонсоном и Кэмероном

Самый щедрый спонсор тори за последние месяцы — Любовь Чернухина. Она является давним сторонником партии и с 2014 года пожертвовала консерваторам более £1,2 млн.

В феврале 2019 года Чернухина посетила эксклюзивный бал для крупных спонсоров тори в Баттерси-парке, где она сделала на аукционе взнос в £135 тыс., чтобы поужинать с Терезой Мэй. Чернухина также передала почти £15 тыс. в избирательный округ Брэндона Льюиса (который в тот момент был председателем Консервативной партии, а сейчас — министр безопасности). Чернухина известна также тем, что в 2014 году платила £160 тыс. за то, чтобы играть в теннис с Джонсоном и Дэвидом Кэмероном. А также — £30 тыс. за обед с министром обороны Гэвином Уильямсоном.

Среди пророссийских сторонников Тори выделяется также Александр Темерко. С одной стороны, он выступал с критикой Brexit, с другой, наоборот (по данным Reuters) — отстаивал Brexit и участвовал в неудачной попытке сместить Терезу Мэй с поста премьер-министра в декабре 2018 года. Отмечается, что Темерко особенно близок к Борису Джонсону. Двое мужчин иногда называют друг друга «Саша» (одно из имен Бориса Джонсона — Александр).

Интерес России: политический, коммерческий или оба?

Связи консерваторов с Россией уже много раз вызывали вопросы. Став лидером партии в 2016 году, Тереза Мэй пообещала дистанцировать тори от российских спонсоров. Но в марте 2018 года Консервативная партия отклонила призывы ряда лиц, среди которых была Марина Литвиненко (вдова Александра Литвиненко, предположительно убитого по приказу Кремля), вернуть деньги, пожертвованные россиянами.

Депутат-лейборист Бен Брэдшоу считает, что на фоне выводов ОpenDemocracy необходимость публикации доклада Комитета по разведке и безопасности становится еще более актуальной. «Мы знаем, что Кремль вмешался в президентские выборы в США 2016 года и в наш референдум по вопросу выхода из ЕС. С тех пор ничего не изменилось. Сейчас мы начинаем самые важные всеобщие выборы в нашей жизни, не имея никакой уверенности в том, что они не будут подорваны враждебной иностранной державой».

«Почему влиятельные интересанты России жертвуют деньги консерваторам? Это политический или коммерческий интерес, или оба? Каковы их интересы в поддержке правительства Бориса Джонсона, которое отказывается публиковать доклад о вмешательстве России в нашу политику?» — задается вопросами Тамасин Кейв из группы защиты прозрачности Spinwatch.

«Консервативная партия не принимает иностранные пожертвования, поскольку они незаконны, — заявил ОpenDemocracy представитель Консервативной партии. — Упомянутые люди много лет живут в Великобритании и являются гражданами страны, что дает им демократическое право делать пожертвования политической партии. Мы не будем принимать во внимания высказывания лейбористов, лидер которых на стороне Путина по вопросу происшествия в Солсбери».