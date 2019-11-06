Требуем перемен

Лишь 8% опрошенных россиян считают, что никаких перемен в стране не нужно. А на перемены с сохранением существующей политической системы согласны 34%. Социологи считают, что это говорит о растущем недовольстве в обществе, пишут «Ведомости».

Среди противников перемен россияне чаще называют чиновников и бюрократию (69%), а также большой бизнес и олигархов (67%). Отношение к президенту Владимиру Путину и его окружению как к помехе для перемен выросло за два года с 15% до 25%. Доля тех, кто верит в способность Путина предложить хороший план реформ, сократилась с 25% до 16%.

Россияне считают, что два первоочередных изменения, которые необходимы стране — это повышение зарплат и уровня жизни (24%) и смена правительства, президента (13%). При этом о честных выборах и о независимости судов мечтают в данном контексте менее 10% опрошенных. При этом 74% россиян хотят, чтобы государство регулировало экономику и цены.

«Нарастает неудовлетворение работой государства. И все желаемые изменения не про демократию, а про людей, — объясняет соавтор исследования социолог «Левада-центра» Денис Волков. — Нужны новые люди, а какие — непонятно».

Другой соавтор доклада, Андрей Колесников из Московского центра Карнеги считает, что запрос на перемены мало во что выльется, так как ожидания нереалистичны: «Люди ждут, что перемены им преподнесут на блюдечке, и они не будут платить за них ничего. Они не готовы к изменениям в социальной сфере, кроме получения дополнительного образования».