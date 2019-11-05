Сергей Медведев: В незнании, неверии и равнодушии большинства — залог стабильности путинизма

70 процентов россиян ничего не слышали о «московском деле» (Левада). У меня есть хороший приятель из мира спорта, сам тренер, иногда бегаем вместе, я делюсь обрывками своей реальности, а он удивляется: что такое центр Э? Кто такой Егор Жуков, что надо идти в суд? Что такое пригожинские тролли? Нет, говорит, я отключился от этой информации, потому что все врут — и с той, и с другой стороны. Прекрасный человек, москвич, воспитывает детей, ездит отдыхать за рубеж, мы ходим в одни театры, рестораны, автосервисы, но живем на разных планетах. И в этом, надо признать, настоящий успех пропаганды — не оглушить и индоктринировать людей (это оболваненное меньшинство), а внушить им недоверие к любой информации и отвращение к политике; в незнании, неверии и равнодушии большинства — залог стабильности путинизма.

Вспоминаю, как в августе 91-го в первый день мы строили баррикаду у Белого дома, и я бегал на Садовое кольцо, возле американского посольства, чтобы звать людей и заворачивать грузовики к Белому дому (удалось сагитировать целый самосвал с бетонными блоками) — а там, в 300 м от центра событий, никто ничего не знал, катились машины, прохожие спешили по делам и удивлялись, услышав о ГКЧП и Ельцине.

Иногда я представляю,что мы — это большая толпа, катающаяся на коньках по замерзшей реке, вечереет, всем весело, играет музыка, падает снег, шлепаются на попу дети, но только немногие знают, что лед толщиной всего в два пальца, и уже ухают, ползут по нему трещины, и вокруг скрытые промоины, и иногда туда кто-то незаметно, без плеска, проваливается, и внизу черная, страшная быстрая вода, в которой плавают зубастые чудовища, ждущие очередную жертву — но музыка играет, дети смеются, и почти никто не знает и не хочет знать, как тонок и непрочен лед, отделяющий их от смерти, а тех немногих, кто знает, никто не слушает, а кто слушает — говорит «все вы врете». А музыка играет, а снежок летит, а черная вода подо льдом несется.

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