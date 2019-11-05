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Лев Пономарев заявил о создании новой организации

05.11.2019

Правозащитник Лев Пономарев сообщил о создании новой организации взамен ликвидированного судом движения «За права человека».

«Мы создаем не движение, а ассоциацию  без регистрации юридического лица. Оно условно сохранит свое  название. Туда войдет часть ООД «За права человека». Это новое объединение с новым руководством», — сообщил Лев Пономарев.

1 ноября Верховный суд по иску Минюста ликвидировал движение «За права человека» из-за нарушений закона об иностранных агентах и несоответствия устава организации Гражданскому кодексу.

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