Лев Пономарев заявил о создании новой организации

Правозащитник Лев Пономарев сообщил о создании новой организации взамен ликвидированного судом движения «За права человека».

«Мы создаем не движение, а ассоциацию без регистрации юридического лица. Оно условно сохранит свое название. Туда войдет часть ООД «За права человека». Это новое объединение с новым руководством», — сообщил Лев Пономарев.

1 ноября Верховный суд по иску Минюста ликвидировал движение «За права человека» из-за нарушений закона об иностранных агентах и несоответствия устава организации Гражданскому кодексу.