Самый дорогой хор в республике

17 ноября в Белоруссии пройдет голосование — граждан созывают на выборы депутатов Палаты представителей Национального собрания VII созыва. Пока все выглядит так, что они состоятся полностью по сценарию власти, и никакого «либерализма» ожидать не приходится.

Не место для оппозиции

После конституционной реформы и разгона оппозиционного парламента в 1996 году на протяжении двух десятков лет законодательный орган Белоруссии больше всего напоминал Верховный Совет в СССР: всегда единогласно голосовал «за» президентские инициативы, сам законопроектов особо не выдвигал, ограничиваясь приданием статуса законов указам, декретам и директивам Александра Лукашенко (в Белоруссии распоряжения президента имеют статус закона автоматически, но парламент потом их все равно должен утвердить).

Более того, нередко заранее было известно, кого в парламент изберут, а кого нет. В итоге Палату представителей белорусы прозвали «самым высокооплачиваемым хором страны».

Но в 2016-м на фоне потепления отношений с Западом и ради снятия санкций власть решила «поиграть в демократию». Впервые с 1996 года в Палате представителей появились представители оппозиции — целых два депутата из 110. Вообще же только 16 человек представляли какие-либо партии, но почти все — пропрезидентские.

Однако в этом году даже двух оппозиционеров в белорусском парламенте, судя по всему, не будет.

Власти отказали в регистрации кандидатами двум действующим народным избранницам — тем самым представительницам оппозиции, что попали в парламент в 2016 году. Это глава Общества белорусского языка Алёна Анисим и юрист Анна Канопацкая. Они не просто представляли оппозицию, которая до этого 20 лет не попадала в парламент, но и были, пожалуй, самыми заметными фигурами на традиционно сером фоне безмолвных белорусских депутатов.

Впрочем, вполне возможно, что «титульную» оппозицию в Палату представителей допустят и на этот раз. Просто потому, что Лукашенко очень нужно признание Западом легитимности парламента. Это наверняка будет уже куда более подконтрольная оппозиция, чем оказавшиеся «неуправляемыми» Анисим и Канопацкая.

Парламентские выборы были назначены таким образом, что нынешний депутатский корпус потеряет почти год своей каденции — по сути, выборы проводятся досрочно. Впрочем, публично возмутиться таким сокращением своих полномочий никто из белорусских депутатов не рискнул.

Лукашенко заявил: «Выберем и депутатов, которые нужны, и президента того, который нужен. А не того, которого кому-то там на Востоке или на Западе хочется. Власть, как дедушка Ленин говорил, надо держать крепко»

Александр Лукашенко даже не скрывает, что намерен получить от нынешних парламентских выборов вполне конкретный результат в виде полностью подконтрольного законодательного органа. 18 октября, посещая Академию управления при президенте, он рассказал об ожиданиях от предстоящих выборов и о том, зачем удерживать власть: «Я им сказал: смотрите. Мы должны показать, что есть власть в стране. И выберем и депутатов, которые нужны, и президента того, который нужен. А не того, которого кому-то там на Востоке или на Западе хочется. Власть, как дедушка Ленин говорил, надо держать крепко».

Пока же очевидно, что главная задача организаторов избирательной кампании в парламент в нынешнем году — исключить оппозицию из избирательного процесса. Сперва ее убрали из избирательных комиссий. В участковые избирательные комиссии (УИК) попал всего 21 представитель оппозиционных партий или 0,033% от общего состава.

А затем начались отказы в регистрации: их получили многие известные противники режима — Юрий Губаревич, Виктор Янчуревич, Евгений Шевко.

Здесь нужно добавить, что белорусское законодательство сильно ограничивает и независимых наблюдателей за выборами — им запрещено подходить к месту голосования ближе, чем на 10 метров, запрещено участвовать в подсчете голосов, а милиция удаляет их с избирательного участка по первому требованию главы местной избирательной комиссии. Во многом именно поэтому с 1996 года еще ни одни белорусские выборы не были признаны в ЕС и США как честные и демократичные.

Фаворитка президента и «красные директора»

Помимо оппозиции, особенно большому отсеву подверглись предприниматели и пенсионеры. Эти две социальные группы меньше других зависят от государственной административной машины, по этой причине с таким статусом в кампании было удобно участвовать независимым претендентам.

В выборах участвует фаворитка белорусского президента, 21-летняя фотомодель и «Мисс Беларусь» 2018 года Мария Василевич. Девушка из числа приближенных к Лукашенко — она появляется с ним на спортивных трибунах, перед телекамерами помогает убирать урожай арбузов в президентской резиденции

«Зайди в любой вуз — 8 из 10 студентов даже не знают, что в стране есть парламент и туда проводятся выборы. Простые люди вообще не отличат депутата от министра, они не видят разницы, для них это все одно абстрактное начальство, — сказала NT белорусский политолог Светлана Гречулина. — Начальство, над которым есть только один настоящий, персонифицированный начальник — Лукашенко. ЦИК, конечно, нарисует явку за счет загона на участки бюджетников, солдат, студентов, но безысходность, отсутствие будущего и надежд на перемены останутся».

Впрочем, некоторые оригинальные моменты в этих выборах есть. Например, в них участвует фаворитка белорусского президента, 21-летняя фотомодель и «Мисс Беларусь» 2018 года Мария Василевич. Девушка из числа приближенных к Лукашенко — она появляется с ним на спортивных трибунах, перед телекамерами помогает убирать урожай арбузов в президентской резиденции. Как-то Лукашенко даже проявил к ней особое расположение — публично предложил Василевич возглавить какой-нибудь белорусский колхоз. Но девушка, похоже, предпочла сделать карьеру депутата.

Другой яркий персонаж — председатель крупнейшего в стране общественного объединения «Белая Русь», экс-глава Белтелерадиокомпании Геннадий Давыдько. Он уже наделал много шума заявлениями о том, что молодежи надо давать бесплатные квартиры, что сам он монархист, и одновременно — коммунист.

Однако подавляющее число кандидатов в депутаты — это госчиновники разных уровней (в том числе бывшие, такие как экс-министр информации Лилия Ананич), военные (баллотируется в депутаты начальник Генштаба ВС РБ Олег Белоконев), а также руководители государственных предприятий — «красные директора».

Подготовка к транзиту

Очередные перевыборы самого Лукашенко пройдут 30 августа 2020-го — в его день рождения. И глава Белоруссии даже не скрывает своих планов в очередной раз возглавить республику. Правда, одновременно все чаще намекает, что это должен стать последний его срок у власти.

На роль преемника одни прочат старшего сына президента Виктора Лукашенко, другие — экс-главу администрации президента, нынешнего министра иностранных дел Владимира Макея. Но кто бы ни был конечной целью, сам транзит займет несколько лет — весь следующий срок правления Александра Лукашенко

«Сейчас все выглядит таким образом, что Лукашенко готовится к транзиту власти. Именно для этого нужен полностью управляемый парламент, ведь один из давно обсуждаемых сценариев таков: Лукашенко заявляет, что больше баллотироваться в президенты не будет, в Конституцию вносятся изменения, по которым президента избирает парламент («как в этих ваших европах»), далее парламент избирает президентом заранее указанного преемника, — сказал в комментарии для NT белорусский политолог Антон Платов. — Вопрос только в том, кто именно этот преемник. На эту роль одни прочат старшего сына Виктора Лукашенко, другие — кого-то из высшего истеблишмента, чаще всего называют экс-главу администрации президента, нынешнего министра иностранных дел Владимира Макея. Но кто бы ни был конечной целью, сам транзит займет несколько лет — весь следующий срок правления Александра Лукашенко».

Фото: i.ytimg.com