«Это демонстративное унижение Академии, науки, исследовательских институтов»

В среду 30 октября у директора Физического института имени Лебедева (ФИАН), члена-корреспондента РАН Николая Колачевского прошел обыск, после чего самого учёного допросили в Следственном комитете. Параллельно обыски прошли в квартире гендиректора фирмы «Триоптикс» Ольги Канорский, снимающей в институте помещения. Её саму и её отца Сергея Канорского, известного физика-оптика, также вызвали в СК.



Директор Физического института имени Лебедева (ФИАН) член-корреспондент РАН Николай Колачевский

Фирма Канорской занимается нанесением на стёкла оптических напылений для использования в различных областях, например, в метеорологии. Следователи подозревают, что «Триоптикс» при пособничестве Колачевского пыталась контрабандой вывезти в Германию оборудование, которое может быть использовано в военной технике. Дело возбуждено по факту незаконного перемещения оружия или иного вооружения в составе организованной группы (часть 3 статья 226.1 УК РФ, наказание от 7 до 12 лет).

Случившееся, в первую очередь обыски в институте члена-корреспондента РАН Колачевского, возмутило российское научное сообщество. Клуб «1 июля», неформальное сообщество академиков и членов-корреспондентов РАН, опубликовал заявление, в котором назвал рейд правоохранительных органов в ФИАН «наездом» на институт по «сфабрикованным и малообоснованным поводам». «Каковы бы ни были формальные поводы для этих действий, поражает их избыточность и маскарадный характер. В ФИАН приехали так, как будто брали штаб-квартиру боевиков», — возмущаются ученые.

Корреспондент NT попросил Ольгу Канорскую рассказать, с чего начались проблемы у её фирмы, а также связался с академиком РАН, заведующем кафедрой этики МГУ профессором Абдусаламом Гусейновым (членом Клуба «1 июля») с просьбой прокомментировать позицию научного сообщества.

Абдусалам Гусейнов.

Профессор Абдусалам Гусейнов:

— Даже не говоря о самом предмете разбирательства, с которым пусть работают компетентные в этой области люди, обращает внимание на себя манера поведения [силовиков]. Войти огромным отрядом с автоматчиками в ведущий в стране научно-исследовательский институт, в кабинет директора — это немыслимо! Фашистские молодчики и то, наверное, себя так не вели.

Все это вписывается в общую тенденцию принижения науки при каких-то формальных реверансах в её сторону. Это очевидный тренд. Однако в такой вопиющей форме он не проявлялся раньше

Тут были попраны все нормы цивилизованного поведения. Это демонстративное пренебрежение и унижение Академии, науки, исследовательских институтов. Форма в этой истории довлеет над содержанием и смыслом.

Но всё это, и само дело, и то, как оно осуществляется, и подобные происшествия ранее — вписывается в общую тенденцию принижения науки при каких-то формальных реверансах в её сторону. Это очевидный тренд. Однако в такой вопиющей форме он не проявлялся раньше. Это уникальный случай, хотя и продолжающий определённую тенденцию.

Ольга Канорская.

Гедиректор «Триоптикс» Ольга Канорская:

— Моя фирма была создана недавно, в 2016-ом году. Там было 35% государственного капитала и 65% моего. Мы проработали год, но не сошлись характерами с партнёрами. После этого я выкупила 35%, и в начале 2018-го мы переехали в Троицкий Технопарк, где начали хозяйственную деятельность в новом формате. С тех пор я выступаю как единоличный владелец и директор фирмы. У меня есть одна сотрудница, которая подготавливает оптику к напылению. Кроме того, я арендую установку с оператором, который на ней работает. Это вся фирма.

В мае 18-го года мы под будущий заказ заказали в Китае 6 окошек К-8. Они пришли в Россию в августе, спокойно прошли внуковскую таможню. После чего 4 штуки прошли процедуру оптического напыления, и мы без проблем отправили их за границу, в Германию. А некоторое время спустя другую партию наших товаров, не связанную с первыми стёклами, вдруг послали на таможенную экспертизу. Но потом их спокойно отпустили, хотя заказ к тому моменту уже отменился из-за сроков: экспертиза идет 20 рабочих дней.

Из-за этого, когда надо было отправлять последние два стекла, мы решили перестраховаться и получить специальное разрешение ФСТЭК (Федеральной службы по техническому и экспортному контролю), хотя формально оно для стёкол К-8 не нужно. Мы даже привлекли специальную компанию, чтобы процесс прошёл побыстрее.

Но потом нам всё равно позвонили, и сказали, что одно из окон заберут на новую таможенную экспертизу. Мы подождали 20 рабочих дней, после чего на экспертизу забрали и второе стекло. Ещё через 20 рабочих дней мы получили подписанное заключение таможенного эксперта, где он задавал вопрос: это стекло марки К-8 или К-108? И наконец ещё через пару дней ФСТЭК задним числом отозвало своё разрешение, основываясь на «очень серьёзных данных», которые мы так и не смогли у них получить.

В тот же период всплывает очень странная экспертиза, проведённая человеком с небольшого завода А-106, несмотря на то, что этого учреждения на тот момент вообще не было в реестре, то есть оказывать подобные услуги он не имел права. В этой экспертизе — полный бред сумасшедшего, со ссылками на крылатые машины и учебники 30-х годов. При этом он ещё и противоречил сам себе. Автор заявляет, что наши стёкла — это и технология двойного назначения, и элемент оружия, хотя невозможно относиться одновременно к обеим категориям. Он также писал, что технические характеристики объекта не соответствуют заявленным, не уточняя, о чём именно идёт речь. Мы попросили устранить эти противоречия, но ответа так и не получили.

Может, есть государственная программа по обвинениям по этой статье? Или они хотят уничтожить бизнес, но это тоже странно и как-то мелко. Когда они ко мне пришли, то удивились, что у меня дома мебель из IKEA

К концу марта 19-го года нас вызвали на таможню, где сказали, что проводят новую экспертизу, которой займётся «Швабе», то есть структура Ростеха. И тут стало понятно, что всё не просто так. Потому что где наша компания из двух человек, а где «Швабе»? Первая их экспертиза наконец подтвердила, что это стекла К-08 и что они изготовлены не в России, а в Китае, о чём мы писали. Но кроме этого эксперт написал, что такие стёкла подпадают под указ президента на основании того, что они могут использоваться в космосе. Но это наглое враньё — такие стёкла в космосе мутнеют, и эксперт это, конечно, знал. Кроме того, он написал, что стёкла могут использоваться в военном оборудовании, с чем мы категорически не согласны.

Наконец, в конце мая стёкла были конфискованы с таможни неким сотрудником ФСБ, хотя акта о конфискации мы так и не увидели. И тогда же по указке Федеральной таможенной службы было прекращено административное дело за отсутствием состава преступления.

И мы обо всём забыли до этой среды, когда у меня в квартире появились сотрудники СК. Оказалось, что дело о «контрабанде группой лиц по предварительному сговору» было возбуждено ещё 24 октября. Меня, Николая Калачевского и моего отца, Сергея Канорского, допросили как свидетелей, везде прошли обыски.

Возможно, я слишком здравомыслящий человек, потому что я вообще не вижу тут никакой логики. Может быть, они пытаются шумом отвлечь внимание от чего-то другого? Очевидно, что дело пытаются специально «лепить».

Может, есть государственная программа по обвинениям по этой статье? Или они хотят уничтожить бизнес, но это тоже странно и как-то мелко. Когда они ко мне пришли, то удивились, что у меня дома мебель из IKEA. Видимо, они считали, что я живу очень хорошо. Нашли пачку денег, обрадовались, но поняли, что там всего 145 тысяч и даже забирать их не стали.

Фото: scientificrussia.ru, facebook.com/guseynovck, facebook.com/olga.kanorskaya