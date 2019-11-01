Иван Голунов: «Живу в «Музее 6 июня»

Представитель следственной группы, ведущей проверку в отношении полицейских, задержавших журналиста Ивана Голунова, заявил в Басманном суде, что в деле много документов под грифом «Секретно». При этом он не смог уточнить, когда проверка будет завершена, сказав, что она «бессрочная», сообщает «МБХ медиа». В итоге заседание было перенесено.

Ранее адвокат журналиста Сергей Бадамшин пожаловался в суд на нарушение прав подзащитного и бездействие со стороны следователя при проверке действий полиции.



Голунов присутствовал при рассмотрении жалобы в зале суда в бронежилете. В эфире «Эха Москвы» журналист пояснил, что такие меры предприняты для его безопасности на время следствия. И бронежилет — нормальная для него ситуация уже более четырех месяцев. «Наркотики откуда-то взялись, соответственно кому-то могла не понравиться моя работа», — отметил Голунов.

По словам журналиста, из-за бездействия следователей ему приходится жить как в музее: «Последние два месяца мы ничего не слышим от следствия, хотя в первые недели оно велось достаточно активно, и я ходил в МВД как на работу. Потом, когда дело было передано в СК, сначала тоже было все активно. Мне даже сказали ничего не трогать в квартире, чтобы они провели следственный эксперимент. Но его так и не провели. Последние четыре месяца я живу в «Музее 6 июня», когда меня задержали. Плюс мне не были возвращены изъятые вещи: телефон и носители информации».

Голунов считает, что одной причин бездействия следствия может быть сильное давление со стороны заказчика, или у представителей СК есть дела поважнее. Своих следователей он видит задействованными в деле ФБК и «московском деле». Если заказчики в итоге не будут найдены, имеет смысл поменять место жительства на страну, «где сотрудники полиции занимаются защитой интересов граждан, а не фабрикацией уголовных дел», сказал Голунов.

Ивана Голунова полицейские задержали 6 июня. Они заявили, что нашли наркотики и обвинили представителя СМИ в покушении на сбыт наркотических веществ. Голунов сказал, что наркотики ему подбросили, свое преследование он связал с профессиональной деятельностью. 11 июня его освободили, обвинения сняли. В действиях полицейских позже нашли нарушения.