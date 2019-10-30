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#Московское дело

Павел Новиков арестован по «московскому делу»

30.10.2019

Суд арестовал нового фигуранта «московского дела» Павла Новикова, следователь заявил, что уже окончил следствие

Басманный районный суд Москвы по ходатайству следствия арестовал до 29 декабря Павла Новикова, обвиняемого в применении насилия в отношении представителя власти. По версии СК, на акции протеста 27 июля он ударил полицейского пластиковой бутылкой по голове и руке.

Сразу после заседания суда следователь Антон Рястос уведомил Новикова об окончании следствия, рассказал «Медиазоне» адвокат международной правозащитной группы «Агора» Федор Сирош. 31 октября защита начнет знакомиться с материалами дела.

Новикова задержали утром 29 октября, у него у него провели обыск, а затем увезли в Следственный комитет на допрос. На допросе присутствовал только адвокат по назначению. 30 октября Новикову было предъявлено обвинение. Вины он не признал. СК опубликовал видео, которое, по мнению, следствия, вину доказывает.


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