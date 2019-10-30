Павел Новиков арестован по «московскому делу»

Басманный районный суд Москвы по ходатайству следствия арестовал до 29 декабря Павла Новикова, обвиняемого в применении насилия в отношении представителя власти. По версии СК, на акции протеста 27 июля он ударил полицейского пластиковой бутылкой по голове и руке.

Сразу после заседания суда следователь Антон Рястос уведомил Новикова об окончании следствия, рассказал «Медиазоне» адвокат международной правозащитной группы «Агора» Федор Сирош. 31 октября защита начнет знакомиться с материалами дела.

Новикова задержали утром 29 октября, у него у него провели обыск, а затем увезли в Следственный комитет на допрос. На допросе присутствовал только адвокат по назначению. 30 октября Новикову было предъявлено обвинение. Вины он не признал. СК опубликовал видео, которое, по мнению, следствия, вину доказывает.



