Тюремный бизнес на рыбе

Как делаются деньги на многомиллиардных рыбных поставках в тюрьмы России, рассказывают «Новая газета» и «Трансперенси Интернешнл – Россия», продолжая серию материалов о бизнесе, связанном с ФСИН России. Первая часть расследования была посвящена унитарным предприятиям при колониях.

Созданное в 2007 году ФГУП «Архангельское» является крупнейшим поставщиком сельскохозяйственной продукции внутри российской системы исполнения наказаний. К 2019 году объем поставок предприятия в тюрьмы составил более 20 млрд руб. Именно оно связано с подозрительными «рыбными» схемами.

Рыбная схема

В 2013-2015 годах ФГУП руководил Юрий Кухаренко. Предприятие в те годы закупило рыбы и рыбопродуктов почти на 4 млрд руб. Но 80% от этой суммы шло компаниям, связанным с руководством «Архангельского». Наиболее крупных поставщиков было девять: «Дальневосточная рыбная компания», «ПК Реал», «ПК Полис», «Северо-Западное представительство Мурманского рыбокомбината», «Меридиан», «Кольский альянс», «Гофрапак», «Агропроминвест», «Трайпл». Когда деньги по госконтрактам поступали поставщику, фирмы либо ликвидировались, либо переходили в собственность и управление «номиналов» и переставали существовать до окончания налогового периода. Поэтому не совсем понятно, были ли уплачены налоги с удачных рыбных поставок системе ФСИН, отмечают авторы расследования.

Рыбная недвижимость

Петербургское госпредприятие «Архангельское» управляет рыбоперерабатывающим комплексом во Владивостоке. В 2014 году ФГУП решило запустить аналогичный комплекс в Находке, а для этого в несколько приемов приобретало помещения Находкинского комбината рыбной гастрономии. Но в сделке оказались также замешаны люди, связанные с Юрием Кухаренко. Объекты и здания в 2013 году скупили аффилированные с руководством «Архангельского» предприятия, в том числе компания сына Кухаренко. И только после этого помещения оказались в оперативном управлении ФГУП «Архангельское». В итоге у знакомых и родственников своего директора унитарное предприятие приобрело не менее 12 объектов недвижимости кадастровой стоимостью 145 млн руб.

«В системе госзакупок нам не удалось найти ни одного опубликованного контракта на приобретение производственных площадей в Находке. Разыскать бывшего директора ФГУП Кухаренко не удалось. Компании-контрагенты госпредприятия ликвидированы. Нынешний директор ФГУП «Архангельское» Алексей Георгиев от встречи с журналистом отказался. Копии госконтрактов о приобретении имущественного комплекса в Находке ФГУП не предоставил. В своем ответе Георгиев сообщил только, что ФГУП «Архангельское» «руководствуется федеральным законом», не вдаваясь в детали», — отмечается в расследовании.

Знакомые лица

В 2015 году на место Кухаренко исполняющим обязанности руководителя ФГУП «Архангельское» был назначен Дмитрий Светлишин. А в августе 2018 года директором стал Алексей Георгиев. Поставщиками предприятия системы ФСИН стали московские коммерсанты. С 2015 по 2019 год «Архангельское» закупило рыбы и рыбопродуктов на 4,2 млрд руб., более 75% из которых пришлось на две компании — «Аргос» и «Новые технологии». При этом единственный учредитель «Новых технологий» Артур Бережной в 2017 году значился совладельцем «Аргоса». Также у Бережнова есть общий бизнес с бывшим подполковником милиции Артемом Кузнецовым, который начинал «дело Магнитского».

Обезглавливание

ФГУП также принадлежит рыбоперерабатывающий комплекс при петербургской колонии №5, где работают осужденные. Там приобретенную рыбу размораживают, обезглавливают, потрошат и замораживают снова, а потом продают территориальным управлениям ФСИН для распределения по колониям по цене в 2 раза выше изначальной. С 2014 по 2018 годы потрошение рыбы внутри системы обошлось ФСИН в 3,8 млрд руб.

Странные контракты

Госконтракты ФГУП «Архангельское» имеют расплывчатые формулировки, например закупается «рыба мороженная потрошеная б/г (скумбрия, путассу, минтай, навага, сельдь)», хотя цена на скумбрию и путассу различается в 3 раза. Невозможно точно подсчитать прибыль предприятия из-за отсутствия четкого указания рыбы в таких «смешанных» закупках. ФГУП не всегда публикует сведения об исполнении контрактов, отмечается в расследовании.

Авторы отмечают, что материалы по итогам расследования будут направлены в Счетную палату, Минюст, Генпрокуратуру и МВД.

«В ходе этого исследования нам удалось показать, как осваиваются бюджетные деньги, — обобщает руководитель петербургского отделения «Трансперенси Интернешнл – Россия» Дмитрий Сухарев: по сути, госпредприятие системы ФСИН получало и получает миллиарды рублей, выполняя странную операцию по разделке рыбы, которая выглядит совершенно бессмысленной. И в то же время деньги уходили подрядчикам, связанным с руководством этого госпредприятия».